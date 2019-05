Mit einem Rekord von 64 Einreichungen waren bei den POPAI D-A-CH Awards 2019 so viele Projekte zu begutachten wie nie. Auch dieses Mal wurden wieder Gewinner in 15 Kategorien gekürt. Alle Einreichungen wurden vom 19. bis 21.02.2019 auf der EuroCIS 2019 in Düsseldorf ausgestellt und von einer unabhängigen Fachjury mit Experten aus Marketing und Marke, Handel, Design und Lehre bewertet.

Im Hotel Steigenberger Frankfurter Hof fand am 08.Mai 2019 mit über 140 geladenen Gästen die feierliche Awardverleihung statt. In den 15 Kategorien wurden 46 Gewinner mit einem der begehrten Indianer ausgezeichnet.

Die Ehrenpreise in Form eines Indianers in Black Nickel vergab eine unabhängige, hochkarätige Sonderjury. Der Indianer für „Agency of the Year“ ging an Cheil Germany GmbH. Der Ehrenpreis „Best Digital” ging an die Vogt Marketing GmbH für „Mein Kleiderzimmer“ und der Preis für „Best Digital Integration“ an die bonprix Handelsgesellschaft mbH für den fashion connect bonprix Pilot Store.

Auch in diesem Jahr konnten die Besucher auf der Award-Fläche der EuroCIS über Qualitize-Terminals einen Publikumspreis bestimmen. Am Ende der Preisverleihung ging der bronzene Indianer an den „Krawattenkoffer“ der STI Group, der silberne an „Red Bull Event Car“ der DS Smith Packaging Deutschland Stiftung & Co. KG und der goldene an das „Oral B Zahnbürsten-Thekendisplay “ der Deinzer GmbH.

Alle Projekte, die dieses Jahr eingereicht wurden, sind auf der Website www.popai.de einzusehen. Die Einreichungsmöglichkeit für die POPAI D-A-CH Awards 2020 beginnt im Oktober 2019.