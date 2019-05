Gemeinsam mit Talon Outdoor und OMD UK setzte der Betreiber von Quick Service Restaurants auf neue Technologien, um Frequenz und Umsatz in seinen Filialen erhöhen zu können.

Seit Januar 2019 setzt McDonald’s die ODMP-Technologie (Out of Home Data-Management-Plattform) von Talon für Werbekampagnen ein, die das Saver-Menü bewerben. Diese Lösung wird Anfang Mai eingeführt (vgl. unten).

Talon ODMP verwaltet und aktiviert Milliarden von Zielgruppendaten auf Geräteebene sowie Informationen über Orte und Werbemöglichkeiten in der realen Welt und liefert neue Einblicke in die Art und Weise, wie Menschen sich fortbewegen und wie sie effektiv von unterwegs aus erreicht werden können.

Werbungtreibende können ODMP verwenden, um ihre eigenen Kundendaten zu aktivieren oder benutzerdefinierte Zielgruppensegmente zu erstellen, die für ihre Kampagnen relevant sind. McDonald’s zielt auf seltene Besucher in seinen Restaurants ab und verwendet ODMP, um genaue Vorhersagen darüber zu treffen, wie sie in ihrem Alltag auf ihren Alltagswegen und in jeder Außenumgebung am besten ansprechbar sind.

Screens mit Motiven, die seltene Besucher von McDonald’s-Restaurants ansprechen, erweisen sich als effektiver bei der Steigerung der Besucherfrequenz. OnDevice, eine unabhängige Research-Agentur, untersuchte für den Werbungtreibenden, dass die Out-of-Home-Werbung die Anzahl der Besuche von Neu- und Bestandskunden sofort und nachhaltig gesteigert hat. Während einer Kampagne Anfang 2019 wurden schätzungsweise 460.000 Besuche in vier getesteten Städten durchgeführt.

„Mit der Lösung von Talon können wir mobile Daten und Intelligenz nutzen, um die relevantesten Zielgruppen zu identifizieren und anvisieren zu können, während wir gleichzeitig die großen Stärken von OOH und seine große Reichweite nutzen“, sagt Kat Howcroft, Senior Media & Budget Manager bei McDonald’s.

Talon führt sein ODMP im Mai 2019 ein. Die Plattform mit Namen „Ada“ ermöglicht es Marken, digitale Zielgruppendaten und -intelligenz bereitzustellen, um Planung und Messung von OoH-Kampagnen zu verbessern. Ada verbindet sich mit der automatisierten Handelsplattform von Talon, Plato, die das gesamte OoH-Werbeinventar in einem System zusammenfasst und Benutzern die Erkundung, Planung, Verfügbarkeitsprüfung, Reservierung und den Handel zwischen klassischem und digitalem Inventar ermöglicht.

Talon stellt die Lösung am 8. Mai 2019 auf einer Veranstaltung in London vor. Ab dann starten Plato und Ada offiziell.