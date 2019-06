Lebensmitteleinzelhändler und insbesondere Convenience-Retailer habe in der Regel die Herausforderung der kurzen Aufenthaltsdauer der Kunden im Store. Kunden möchten so schnell wie möglich in den Store hinein und nach Kauf wieder hinaus. Um den Umsatz zu maximieren, benötigen Food-Retailer eine effektive PoS-Kommunikationsstrategie, um Informationen schnell und effektiv an die Gäste zu liefern. 7-Eleven in Schweden setzt dabei auf Digital Signage in Form von Menüboards and Digital Poster.

Weltweit betreiben Lizenznehmer fast 70.000 7-Eleven Convenience Stores, in Schweden waren es Ende März 2019 immerhin 84 Stores. Die größten Märkte für 7-Eleven sind die drei asiatischen Länder Japan (20.000), Thailand (11.000) und Südkorea (9.500). Die DACH-Region ist aufgrund der strengen Ladenschlussregelungen Diaspora für Convenience-Konzepte – einzige Ausnahmen Bahnhöfe.

Als der schwedische Lizenznehmer 7-Eleven nach digitalen Menüboards suchten, wandte er sich an den Stockholmer Digital Signage Integrator Visual Art. Die norwegische Reitan Group betreibt in ganz Skandinavien 2.200 Convenience Stores, darunter als Franchisenehmer auch die 7-Eleven in Schweden.

Visual Art integriert das hauseigene CMS und Samsung Tizen-Player für alle Digital Signage Touchpoints von 7-Eleven. Mittels Dayparting werden neunmal am Tag das Contentprogramm passend zur Tageszeit, Wetter und Zielgruppen der Menüboards auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst.

So setzt 7-Eleven in Schweden zurzeit auf eine Pizza-Kampagne. Das Menüboard wird zeitweise auf ganzer Länge mit Pizza-Animationen und den aktuellen Pizza-Angeboten bespielen um den Kunden hungrig zu machen.

Zusätzlich verwenden die Filialen auch noch einzelne Digital Poster in den Filialen, um die Kunden entlang des Customer Journey am Point-of-Sale zu begleiten.

„Jede Kampagne soll den Umsatz steigern, aber je nach Produkt und Angebot kann 7-Eleven die Kunden durch Kommunikation auf unterschiedliche Weise erreichen. Diese Zeichen sollen den Kunden dazu bringen, die Kaufentscheidung in den Regalen zu treffen“, sagte Amanda Mompalo de Piro, Marketing Direktor von Reitan Convenience.

Seit dem Einsatz der Menüboards hat 7-Eleven einen Anstieg der Effektivität der Werbekampagne erlebt. Kunden haben auch über kürzere wahrgenommene Wartezeiten und Frische der Lebensmittel berichtet.

7-Eleven plant auch weiterhin traditionelle Werbemethoden in Verbindung mit Digital Signage zu nutzen.

„Am Ende geht es nicht um digital oder analog“, sagte Piro. „Es geht um die Kombination der beiden und vor allem um eine aktive Wahl des Medienkanals, die die Kunden beeinflusst.“

Hintergründe zum 7-Eleven Digital Signage Konzept präsentiert Visualart auf der DSS Europe 2019 am 3/4 Juli in München.