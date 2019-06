Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Auf dem Digital Signage Summit Europe zeigt Digital Signage-Distributor Concept International unter anderem seine neuen Highend-Produkte DM6 und D68 von Giada. Beide Digital-Signage-PCs bedienen besonders anspruchsvolle Anwendungen, wie 4K-Videos, aggregierte Multimedia-Inhalte oder Laufschriften in den Branchen Retail und Gastronomie. Mit an Bord ist außerdem der DN73 von Giada, der Nachfolger des Android-basierten Digital-Signage-Bestsellers D72.

Seine Android-basierten POI-Displays zeigt Concept ebenso auf dem DSSE. Diese Screens sind allesamt All-in-One-Geräte und stehen in unterschiedlichsten Größen und Konfigurationen zur Verfügung, beispielsweise als Standalone-Geräte für den Thekenbetrieb. Last but not least zeigt Concept am DSSE ein Präsentationssystem mit dem Namen „AirServer”, das das Streamen von 4K-Content aus bis zu 8 verschiedenen Wireless-Datenquellen gleichzeitig ermöglicht.