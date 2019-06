Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Große und weltumspannende Netzwerke, der Trend zu mächtigen Experience Plattformen: Digital Signage kann schnell sehr komplex werden. Doch weite Teile des Marktes nutzen Systeme, die eine einfachere Handhabung für die Nutzerinnen und Nutzer zum Ziel haben. Wie wird sich dieser bedeutende Teil des Marktes weiterentwickeln?

Darüber wird sich die Panel Discussion Gedanken machen, die am Nachmittag es ersten Tages der Veranstaltung unter dem Motto „Commoditising Digital Signage – The future of simple signage“ stattfinden wird.

Auf dem Podium diskutieren: Andy W. Bohli, CEO/Owner, Imaculix; Amit Chatterjee, Manager Presales Solutions, Samsung; Vincent Encontre, COO, Intuiface sowie David Keribin, Co-founder & CEO, Cenareo.

Wann? – Dienstag, 03. Juli 2019

Zeit: – 15:00 – 15:30 Uhr

Ort: – Hilton Munich Airport, Main Stage

