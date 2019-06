Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Die Digital Signage Organization (DSO), eine neue Organisation zur Unterstützung der europäischen Digital Signage-Branche, ist auf dem Digital Signage Summit Europe (DSSE) als „Partnering Association“ vertreten. Die DSO wird mit einem Stand in der Ausstellungshalle vertreten sein. Die Vorstandsmitglieder Simon Jackson, Senior Vice President, EMEA Sales, NEC Display Solutions Europe, und Laila Hede Jensen, Vice President für Sales, Unilumin, werden an beiden Tagen an verschiedenen Konferenzsitzungen teilnehmen, einschließlich eines Seminars, in dem Vision und Pläne für DSO mit einem einführenden Master-Kurs über LED-Technologie erläutert werden.

Die DSO hat eine wachsende Mitgliederbasis von mehr 50 Mitgliedern, zu denen Softwareunternehmen, Hardware-Hersteller, Integratoren, Händler und Endbenutzer gehören. Zu den Vorteilen einer Mitgliedschaft zählen gemeinsame Lernmöglichkeiten und Ideenfindungs-Prozesse, Marktinformationen und Zugang zu Daten, Berichten und Whitepapers sowie Networking-Möglichkeiten und Einladungen zu drei Veranstaltungen pro Jahr.

„Unser Ziel als Organisation ist es, Digital Signage für die Endbenutzer-Community zu entmystifizieren, indem wir eine Bildungsplattform und ein Forum für die Vermittlung von Insiderwissen und -erfahrungen anbieten“, kommentiert Simon Jackson, President der Digital Signage Organization. „Der DSSE ist eine Schlüsselveranstaltung in der Jahresmitte für die Digital Signage-Branche. Daher ist es wichtig, dass wir dort vor Ort sind, um unsere Erkenntnisse mit den Delegierten zu teilen. Auf der Konferenz werden Laila und ich in mehreren Panels aktiv sein und die Anforderungen und Best Practices des Marktes, regionale Geschäftsmodelle, digitale Einzelhandelskonzepte und globale Trends erörtern. In einem speziellen DSO-Seminar bieten wir auch Beratungen für Teilnehmer an, die neue Anzeige-Technologien wie Direct View LED (DvLED) in ihre Projekte integrieren möchten.“

Die DSO auf dem DSSE 2019:

DSO – An introduction, plus Insight to LED technology seminar

Wann? – Mittwoch, 3. Juli 2019

Zeit: – 16:00 – 17:00 Uhr

Teilnahme am Panel Nordics:

The Nordic Panel – Trendsetter for Europe’s Digital Signage Market

Wann? – Mittwoch, 3. Juli 2019

Zeit: – 13:00 – 13:30 Uhr

Abschließende Diskussion:

The Global Round Up Panel

Wann? – Donnerstag, 4. Juli 2019

Zeit: – 14:00 – 14:30 Uhr

Simon Jackson, Senior Vice President, EMEA Sales, NEC Display Solutions Europe,Laila Hede Jensen, Vice President Sales, Unilumin, Owen Ellis, Chairman, AV User Group, Leif Liljebrunn, CEO, ZetaDisplay (publ) AB und Keith Dutch, Managing Director – EMEA, Peerless-AV, werden beim DSSE für alle Fragen rund um die DSO zur Verfügung stehen.

DSO-Mitgliedern wird ein Rabatt für die DSSE-Registrierung gewährt. Für weitere Informationen wenden Sie sich an ajupp@dso-emea.com oder besuchen Sie https://dso-emea.com/.