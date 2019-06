Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

In den letzten Jahren wurden traditionelle Medien um neue digitale Formen ergänzt. Dabei spielt Social Media eine große Rolle. Plattformen wie Facebook und später Instagram, werden schnell von vielen Nutzern akzeptiert und angewendet. Da im Gros dieser neuen Kanäle auch die Erstellung der Inhalte zu neuen Contents in variierenden Formaten führen, muss die Integration von Social Media und Digital Signage nach bestimmten technisch wie inhaltlich unterschiedlichen Parametern erfolgen.

In seiner Präsentation „Instagram & Digital Signage – Managing Content across Platforms“ gibt Andy W. Bohli, CEO / Owner, Imaculix, grundlegende Tipps. Referent Bohli hat in und mit diversen Medien in den letzten Jahren gearbeitet – und ist deshalb prädestiniert für den Vortrag. Von der Umstellung eines TV-Senders von analog auf digital, Inhaltserstellung für die Filmindustrie, ein darauf zugeschnittenes DS-Netzwerk und das erste 3D LED-Kino in Zürich zählen zu seinen Stationen.

Wann? – Mittwoch, 3. Juli 2019

Zeit: – 14:00 – 14:30 Uhr

Ort: – Hilton Munich Airport, Main Stage

