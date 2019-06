Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Konkurrenz belebt das Geschäft. Doch mit dem eigenen Konzept möchte man schlussendlich erfolgreich sein. Louise Richley, Managing Director, Beyond Digital Solutions wird am ersten Tag der Veranstaltung die Keynote „Pitch Perfect“ halten und Tipps geben, wie man am besten die künftigen Geschäftspartner überzeugt.

Wir leben in einer Zeit rasanter technologischer Entwicklung mit kontinuierlicher Innovation und intelligenten Lösungen. Die Digital Signage Branche ist komplex und vertritt die Interessen von Hardwareherstellern, Software-Anbietern, Distributoren und Resellern.

Schnell passiert es, dass Dienstleister, die ihre Lösung beim Enbenutzer und Kunden vorstellen, die Herausforderungen des Verkaufs aus den Augen verlieren. Dabei sind diese Zielgruppen oft nicht so technisch versiert und müssen ihrerseits einen Return on Invest (ROI) vorweisen.

Diese Präsentation konzentriert sich auf die Konzeption eines effektiven Verkaufsgesprächs, das die Vorteile von Technologielösungen aufzeigt und die üblichen Fallstricke vermeidet. Es ist unerlässlich, von Anfang an Vertrauen zu den Kunden aufzubauen, gemeinsame Einwände zu antizipieren und mit dem Unerwarteten umzugehen.

Wann? – Donnerstag, 04. Juli 2019

Zeit: – 09:30 – 10:00 Uhr

Ort: – Hilton Munich Airport, Main Stage

Noch keine Anmeldung zur DSS Europe 2019? – Unter diesem Link gelangen Sie zur Registrierung.