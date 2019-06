Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Mit den von mehreren Branchenverbänden getragenen „DooH Best Practices“ soll sich Digital-out-of-Home standardisierter fortentwickeln. Auf der Branchenkonferenz wird das Konzept von Gary Kayye, Co-Founder & Director, THE rAVe Agency vorgestellt, der am ersten Tages der Veranstaltung seine „Introducing Global DooH Standards – IAB and DooH associations define common standards“ betitelte Keynote halten wird.

DooH Best Practices ist ein Joint Venture zwischen der Digital Place Based Advertising Association (DPAA), der Digital Signage Federation (DSF), dem Interactive Advertising Bureau (IAB), Geopath und der Out of Home Advertising Association (OAAA). Die Hälfte der Projektförderung wurde von Foundation for Outdoor Advertising Research and Education (FOARE) bereitgestellt.

Die fünf Organisationen haben über ein Jahr lang zusammengearbeitet, um eine Reihe von Best Practices zu erstellen, die als Leitfaden und Referenz dienen. Die Beiträge aller Gruppen wurden von THE rAVe Agency zusammengestellt und kuratiert, einer Kreativagentur, die aufgrund ihrer umfassenden Erfahrung im Bereich Digital Signage und audiovisuelle Medien sowie im Bereich B2B-Werbung und Marketing ausgewählt wurde.

Die fünf Handelsorganisationen hatten zuvor unabhängig voneinander Best Practices für DooH bereitgestellt, erkannten jedoch die Notwendigkeit der Konsistenz im gesamten DooH-Ökosystem. Die neue einheitliche Anleitung umfasst nicht nur Material aus früheren Bemühungen der verschiedenen Organisationen , sondern auch Empfehlungen, die sie gemeinsam entwickelt haben.

Die DooH Best Practices bestehen aus Modulen, die sich auf sechs Themen konzentrieren:

Allgemeine Übersicht über DooH

Technologie und Infrastruktur

Kaufen und Verkaufen

Kreativ und Inhalt

Erfolg messen

Glossar der Begriffe

Wann? – Dienstag, 03. Juli 2019

Zeit: – 12:00 – 12:30 Uhr

Ort: – Hilton Munich Airport, Main Stage

Noch keine Anmeldung zur DSS Europe 2019? – Unter diesem Link gelangen Sie zur Registrierung.