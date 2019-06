DSS Europe 2019 New Retail – How Alibaba & Co change Retail

Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Die chinesische Wirtschaft boomt. Und in China oder Hong Kong haben sich spannende Unternehmen entwickelt, deren Lösungen teilweise schon weltweit ausgerollt wurden. Das macht sich auch in vertikalen Märkten bemerkbar, allen voran Retail. Zeit, sich des Themas anzunehmen.

Der Einzelhandel wird zunehmend von chinesischen Technologieunternehmen beeinflusst. Alibaba, Tencent und Baidu testen und implementieren ständig neue Einzelhandelskonzepte. Fredrik Holmvik, Retail & Omni Channel Strategist, AB Processverkstad 17, stellt Trends und Treiber und die neuen Konzepte vor, die auch im Westen wichtig werden. Am zweiten tag des DSS Europe 2019 wird seine Präsentation „New Retail – How Alibaba & Co change Retail“ über die Bühne gehen.