DSS Europe 2019 Retail and Upcoming Trends and Challenges

Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Am zweiten Tag der Branchenveranstaltung wird Monika Lindquist, Marketing & Insight Manager, Visual Art in ihrer Präsentation „Retail and Upcoming Trends and Challenges“ die aktuellen Herausforderungen des Einzelhandels ebenso zum Thema machen, wie die derzeitigen Trends.

‚Herausforderung‘ mag erst einmal einen Hauch von Horror und Panik verbreiten. Aber Lindquist gibt Entwarnung: „Es gibt keine Handels-Apokalypse.“ Gleichwohl sieh sie eine Evolution und keine Revolution im sich wandelnden Einzelhandel. Nur schwache Marken, die sich nicht entwickelt oder die Notwendigkeit von Veränderungen verstanden hätten, seien in Gefahr.

3 Verbraucher-Trends wird die Visual Art-Managerin näher beleuchten: Deep Retail (wie clevere Einzelhändler ihre Verbraucher besser kennen als diese sich selbst), Magic Point of Sales und A-Commers (Automatisierung und Kundenentscheidungsprozesse).

Wie diese Trends Erwartungen wecken und was Einzelhändler und Marken tun können, um diese Erwartungen zu erfüllen: Relevanz, Flexibilität, Einfachheit, Synergien und Sicherheit wird Thema des Vortrags. Auch künftig relevante Themen wie Maschinelles Lernen, Gesichtserkennung oder Sprachsteuerung wird Monika Lindquist thematisieren.