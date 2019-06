Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Der Airport in Rom leistet sich eine spektakuläre Digital Signage-Installation: Große Screens, die unter der Decke angebracht wurden, sind an beweglichen Armen montiert. So lassen sich über das spezielle System einzelne Displays zu großen digitalen Flächen zusammenfügen – physisch. Mit dieser kinetischen Installation (vgl. Video unten) kann die Aufmerksamkeit der Besucher massiv gesteigert werden.

In seiner Präsentation „ScreenFLITE – The New Dimension of Eye-catching at Rome Airport“ stellt Bernd Kaufmann, Managing Director, Simtec Systems das von seiner Firma entwickelte ScreenFLITE vor. Das media Information System nutzt LED-Flächen und vermittelt dem Betrachter Informationen auf eine kunstvolle und überraschende Art und Weise. Insgesamt 12 LED Displays mit jeweils 2m² bilden unterschiedliche Muster in aufwendigen Formationen. Jeder Screen kann Medieninhalte synchron zur Bewegung abspielen. Mit der Lösung kann die Rotation des ScreenFLITEs individuell programmiert werden. Figuren aus 2, 3, 4 oder 6 Displays lassen sich dabei formieren.

Am ersten Tag der Konferenz zeigt Kaufmann, dass sich die Lösung nicht nur für Digital-out-of-Home und Airportwerbung nutzen lässt, sondern auch in anderen vertikalen Märkten.

Wann? – Mittwoch, 3. Juli 2019

Zeit: – 14:00 – 14:30 Uhr

Ort: – Hilton Munich Airport, Main Stage

