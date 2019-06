Besonders für Applikationen die Tages- oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, ist High Brightness die Schlüsseltechnologie. Die aktuellen ultrahellen 21,5″ und 31,5″ Open Frame Displays eignen sich damit für Semi- und Full-Outdoor-Anwendungen.

Beide sind mit einem Full HD Industrie TFT Panel ausgestattet und garantieren exzellente Lesbarkeit, langlebige Qualität und Langzeitverfügbarkeit. Alle drei Faktoren sind wichtige Parameter im echten Einsatz. Mit High Brightness ausgestattet, Helligkeitswerten bis 1.500 cd/m² und einer hohen Farbbrillanz (16,7 Millionen Farben) bieten die Screens hervorragende Ablesbarkeit und Content-Darstellung. Die Displays können im Portrait- oder Landscape-Format betrieben und – je nach Bedarf – mit und ohne PCAP Touch ausgestattet werden.

Mit den 21,5″ und 31,5″ Open Frame Monitoren stellt DATA MODUL damit ab sofort zwei weitere ultrahelle Displays zur Verfügung, die mit PCAP-MultiTouch und robustem Schutzglas (bis 4 mm) realisiert werden können. Die VGA-, DVI-, DP Anschlüsse liefern die von den Kunden geforderte Flexibilität. Die Open Frame-Mechanik erlaubt die einfache Integration in bestehende Systeme, wie z.B. am Kiosk, in Verkaufsautomaten, Digital Signage-Stelen und Bestellterminals.

Über den Befestigungsstandard VESA 100 (21,5″) und dem von DATA MODUL eigenentwickelten, mechanischen Design für einen flexibleren Einbau wird die Integration aller Open Frame Panels zusätzlich vereinfacht. Grundsätzlich kann die Ausstattung jedes Open Frame Monitors formatunabhängig und individuell gestaltet werden.