Die online-werbeaffinen Branchen Freizeit, Gastronomie, Tourismus und Dienstleistung festigen auch im fünften Monat des Jahres ihre Vorreiterstellung. Trotz 3 Millionen niedrigerem Werbedruck im Mai, verglichen zur Konkurrenzbranche, ist das Polster von Freizeit, Gastronomie, Tourismus vor der Dienstleistungsbranche noch komfortabel. Die beiden Spitzenreiter trennen aktuell 22 Millionen Brutto-Werbefranken. Finanzen liegt neu auf dem dritten Rang und beendet damit, trotz geringerer Steigerung im Vorjahresvergleich (+13% zu 24.8%), das kurze Intermezzo von Bauen, Industrie, Einrichtung auf dem Treppchen.

Die größte Steigerung im Vorjahresvergleich ist bei der Tabakbranche zu beobachten. Der Werbedruck ist rund 13mal so hoch wie im Mai 2018 und damit ist der Mai 2019 der werbedruckstärkste Monat der Tabakbranche seit September 2016. Rund 80% der Brutto-Werbeausgaben gehen dabei auf das Konto eines Werbungtreibenden: British American Tobacco Switzerland AG. Bekannt für Marken wie Pall Mall, Parisienne und Winfield, bewirbt das global agierende Tabakunternehmen in der Schweiz nun VYPE E-Zigaretten und EPOK Snus. Das ändert aber nichts daran, dass die Tabakbranche im Branchenvergleich immer noch den geringsten Werbedruck aufweist. Die zweithöchste Steigerung verzeichnet die Produktgruppe IT, Hard- + Software (81.1%). Dicht gefolgt von den Branchen Verkehrsbetriebe, Dienstleistung und persönlicher Bedarf (je rund 40%).

Das Auf und Ab der Reinigungsbranche geht weiter. Während die Branche im Mai letzten Jahres zu den Top 3 mit der größten Steigerung (+61.6%) zählte, schraubt sie im Mai diesen Jahres den Werbedruck deutlich zurück (-32.2%). Den größten Rückgang verzeichnet dabei das Produktsegment Feinwaschmittel (flüssig). Neben Reinigen reduziert nur noch die Getränkebranche den Werbedruck im Mai. Der Rückgang fällt mit -5.6 Prozent aber deutlich geringer aus.

Die Integration der Search-Daten, Desktop (Januar 2017) und Mobile (Juli 2017) in die Werbestatistik von Media Focus führt zu einem deutlichen Anstieg des Internet-Anteils im Media Mix. Seit Januar 2018 werden neu auch Search-Daten für die Romandie erhoben (Anteil an Search: 85% DE/15% FR).