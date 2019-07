Beim DSS Europe 2019 hatte Value Added Distributor Concept International seine aktuelle Hardware präsentiert, darunter schon der neue D68, der nun verfügbar ist. Der Mediaplayer eignet sich für Einsätze mit besonders hohem Performance-Anspruch.

Im Inneren des Players arbeiten ein Quad-Core-Prozessor der 8. Generation von Intel, bis zu 32 GB RAM und ein Intel UHD620-Grafikchip. Inhalte – selbstredend auch in 4K – werden über 2x HDMI und 1x DisplayPort an bis zu 3 Screens ausgegeben.

Das leistungsstarke Herzstück versteckt sich beim D68, gemeinsam mit der restlichen Elektronik, in einem Booksize-Gehäuse aus robustem Metall mit Abmaßen von 190 x 148 x 26 Millimeter (Volumen 0,7 Liter) und einem Gewicht von 750 Gramm. Mithilfe einer optional erhältlichen VESA-kompatiblen Halterung lässt sich der flache Player problemlos hinter Screens, Wänden oder Decken montieren. Der Giada D68 ist für den Dauerbetrieb im Digital Signage-Segment ausgelegt. Als Betriebssysteme sind Windows 10 Pro, Windows IoT oder Linux verfügbar.

„Der D68 ist unser mit Abstand schnellstes Pferd im Stall – und dabei ein äußerst robuster High-End-Player für Einkäufer und Endkunden, die Intel-Hardware bevorzugen. Anwender profitieren von einer deutlichen Leistungssteigerung um bis zu 50% gegenüber dem Vorgänger D67“, so Mike Finckh, Geschäftsführer von Concept International.

Der D68 ist ab einem Preis von 480 Euro netto (Barebone, i3) erhältlich. Reseller, Digital Signage- und AV-Systemintegratoren erhalten attraktive Konditionen und SLAs.

Auf Wunsch unterstützt Concept International den Roll-out von Projekten mit dem Total Preparation Package: Die Player werden projektspezifisch konfiguriert und dauergetestet geliefert, auch in hohen Stückzahlen, und können vor Ort plug-and-play eingesetzt werden. Concept verfügt über einen Lagerbestand in Deutschland und assembliert am Stammsitz in München.