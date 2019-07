Klassische DooH-Netzwerkbetreiber wie Ströer (ECE-Flatmedia), Visual Art (Unibail Rodamco Westfield) oder JC Decaux präferieren Netzwerke. Die Touchpoints sind gelernt, voll kompatibel mit anderen Standorten und bringen eine höhere Reichweite.

Aus Sicht von Immobilienbesitzern und Einkaufszentrumsbetreibern ist die Entscheidung nicht ganz so einfach. Denn großflächige digitale Leuchtturminstallationen im Eingang oder an der Außenfassade sind auch ein architektonisches Element und sind auch für Events nutzbar. Deshalb dominieren in vielen Märkten die großen LED-basierten Leuchtturminstallationen.

In den DACH-Märkten – die vorwiegend föderal geprägt sind – dominieren eindeutig Netzwerk-Installationen. Im Großraum London, in Dubai oder wie hier auf dem Foto in Moskau – fällt die Entscheidung oft pro große LED-Installationen aus.