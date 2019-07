Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Zum 14. Mal findet der Digital Signage Summit Europe (DSSE) statt. Erneut geht die Veranstaltung am Airport-Hotel des Münchner Flughafens über die Bühne. Inzwischen hat der DSS – als „Digital Signaage Conference“ gestaertet – zahlreiche Schwesterveranstaltungen weltweit, etwa in Russland oder auf der Branchenmesse ISE in Amsterdam. Insgesamt ist dies damit die 48. Veranstaltung der Reihe.

DSS ist ein Joint Venture von ISE und invidis consulting. Der von Mike Blackman (ISE) und Florian Rotberg (invidis) eröffnete Summit beginnt ab 10 Uhr mit der Eröffnungs-Keynote. Auf der Website von invidis sowie im Newsletter werden wir die Veranstaltung redaktionell begleiten.