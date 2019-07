In diesem Frühjahr hatte Clear Channel France die Außenwerberechtskonzession in Monaco gewonnen – und damit erstmals die Digitalisierung der Außenwerbung in den flächenmäßig zweitkleinsten Staat der Welt gebracht.

Nun zündet der Außenwerber die nächste Stufe der Innovationsrakete: Wie Clear Channel jetzt bekannt gab, wirddas Unternehmen die 33 intelligenten Street Furnitures, diemit Digital-out-of-Home Screens ausgestattet sind, mit 5G ausstatten.

Dadurch können an den Haltestellen Free WiFi und weitere Dienste anbieten können – laut dem Media Ownwer 10 x so schnell wie üblich und auf 10 x größere Datenmengen ausgelegt. Informationen für Nutzer des Nahverkehrs, interaktive Karten, Notfallinformationen, kommunale Kommunikation und weitere Dienstleistungen werden über das engmaschige und schnelle Netzwerk mit abgewickelt.

Wie berichtet, ist das DooH-Projekt Teil eines Smart City-Projekts in dem Stadtstaat. Damit ist Monaco spät in DooH gestartet, nutzt aber die Chance, um bei der realen Nutzung von 5G in der Außenwerbung zu den weltweit ersten Ländern zu gehören, die den Mobilfunk- und Datenpaket-Standard nutzen.