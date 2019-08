Mehr als 20 Millionen Besucher des internationalen Flughafens Vantaa erleben nun jährlich wunderschöne Landschaften wie Schnee und Polarlichter, die vom finnischen Tourismusverband für die Medienwand von Samsung Smart LED Signage produziert werden.

Die 77,3 m breite und 2,16 m hohe LED-Wand der IF-D-Serie (P4) wurde von Samsung Electronics am internationalen Flughafen Vanta installiert. Mit einem Pixelabstand von 4 mm bietet die LED-Installation die richtige hohe Auflösung für den Betrachtungsabstand. Das S-förmige Design ist mit einer Krümmung von bis zu 6000R sowie in konkaver als auch in konvexer Form installiert.