Deutsche Bahn Digital Signage statt Personal an Bahnhöfen

Digital Signage in Form einzeiliger LED Anzeigen (DAS) und 7.000 Fahrkarten-Automaten sind die digitalen Touchpoints an 4.500 Bahnhöfen primär im Regionalverkehr. Die Anzahl der Automaten soll in den kommenden Jahren um 20% abnehmen, da die Deutsche Bahn zunehmend mehr Ausschreibungen von Strecken gegen private Bahnbetreiber verliert.

Doch jenseits der ernüchternden Zahlen werden in unzähligen Pilotprojekten neue digitale Konzepte getestet. Von Videoreisezentren über digitale Wagenstandanzeigen bis hin zur intelligenten leuchtenden Bahnsteigkante. Mangelnde Innovation kann man der DB sicherlich nicht vorwerfen.

