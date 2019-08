Die Kampagne ist im Netzwerk von Außenwerber Epamedia auf Plakaten, Posterlights und digitalen Citylights zu sehen. Kärntnermilch ist die einzige Molkerei in Österreich, die ein komplettes Bio-Sortiment vorhält. Die in der Kampagne beworbene „Bio Wiesenmilch“ wurde unter anderem von Greenpeace beim Gütezeichenreport mit „sehr vertrauenswürdig“ ausgezeichnet.

Auf die Nachhaltigkeit und Qualität der Bio Wiesenmilch-Produkte macht die Kärntnermilch nun im Zuge einer breiten crossmedialen Kampagne aufmerksam. Einen wichtigen Teil im Zuge der Bekanntmachung nimmt Out-of-Home ein, für die Umsetzung zeichnet Epamedia verantwortlich.

Für die Realisierung der Bio Wiesenmilch-Kampagne griff der Media Owner auf über 1.560 Werbeflächen aus seinem Außenwerbenetz zurück. Neben Plakaten und Posterlights kamen dabei in Villach auch 6 digitale Citylights zum Einsatz. Diese DooH Screens gingen im April 2019 in der Draustadt in Betrieb.

Unser Aufmacherbild vom Kampagnenstart zeigt, v.l.: Roland Simonetitsch (Regionalleiter EpamediaKärnten) und Wolfgang Kavalar (Marketing- und Verkaufsleiter Kärntnermilch).