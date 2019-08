Nach der Show ist vor der Show. So oder so ähnlich mag es den meisten invidis-Lesern gehen wenn sie die Ankündigung für die kommenden DSS sehen. Auch zur ISE 2020 findet wieder das Digital Signage Summit statt – dieses Mal mit dem Thema ‘The Future of Digital Signage – Technology, Platforms and Solutions’. Jetzt also schon mal den 12.02.2020 von 9-13h vormerken und am besten gleich die begehrten Tickets reservieren.

https://digitalsignagesummit.org/ise/

Neben der DSS – die seit Jahren gemeinsam von invidis und der ISE organisiert wird – sind auf der kommenden ISE folgende Konferenzen im Angebot.

Digital Signage Summit ISE

Future Technologies – Future Platforms – Future Solutions Control Rooms Summit ISE

Design Trends – Technology Strategies – Best Practice Smart Building Conference

„5G and Internet of Things – Edge Computing – Smart cities” XR Summit ISE

Virtual – Augmented – Mixed Reality Digital Cinema Summit ISE

Digital Cinema Technology – Theatres of the Future – Sound, Design, Management Hospitality Tech Summit by HTNG

Hotel Innovation – Hospitality Technology – Guest Experience Avixa What’s Next… Higher Education Integrated Experiences

Technologies for Active Learning – Virtual Interactions – Learning Space Design Avixa What’s Next… Enterprise AV Integrated Experiences

Collaboration – Workspace Design – Using Data Analytics CEDIA Cybersecurity Workshop

“Network Security and Cybersecurity – Procedures and Customer Policies – Hardware, Software and Wetware” CEDIA Design & Build Conference

Residential Design & Technology – Collaborative Harmony – Combining Aesthetics with Lifestyle Benefits AudioForum

“Auditory Experience and Wellbeing – Environmental Treatments – How and Why” MONDO | STADIA presents AGORA

Technology in Sporting Venues – Designing Stadiums as Multi-Use Venues – eSports & Smart Stadiums AttractionsTECH by blooloop

Live Attractions – Theme Parks – Museums



Mehr Informationen unter iseurope.org