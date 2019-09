Philips Professional Display Solutions und Exterity vertiefen ihre Kooperation. Der Displayhersteller wird nun das interaktive Gasterlebnisportal ArtioGuest von Exterity nahtlos in die neuesten Philips MediaSuite Professional TVs integrieren, die seit Sommer 2019 in ganz EMEA erhältlich sind.

Philips MediaSuite ist die erste Pro TV-Produktreihe mit integrierter Chromecast-Technologie, die es Gästen ermöglicht, ihre eigenen Inhalte – ob Fotos, Filme, Musik oder sogar Präsentationen – sofort und in bis zu 4K Qualität von ihrem eigenen smarten Mobilgerät (IOS, Android oder Windows) mit einem Tastendruck abrufen zu können.

So wird das unkomplizierte kabellose Streamen von Filmen, Fotos, Musik oder Präsentationen von mobilen Smart-Geräten wie Smartphones, Laptops oder Tablets auf die Philips MediaSuite TVs verbessert und die Nutzer werden mit einem interaktiven Gasterlebnisportal verbunden, das den Gästen einen sicheren Zugriff auf einzigartige Angebote des Gästeservices ermöglicht.

Egal, ob für den Einsatz in Hotels, auf Kreuzfahrtschiffen, in Konferenzzentren oder in Studentenwohnheimen sind die smarten MediaSuite Pro TVs in verschiedenen Größen – von 32″ (81,28 cm) bis 65″ (165 cm) – optional mit UHD oder FHD erhältlich.

Anthony Tizzard, EMEA Business Manager Philips PDS, über die Zusammenarbeit mit Exterity: „Philips Professional Display Solutions und Exterity verbindet eine hervorragende Partnerschaft und jahrelange Zusammenarbeit, um das Nutzererlebnis für unsere Kunden zu verbessern. Wir freuen uns, diese neueste Markteinführung mit Exterity bekannt zu geben, und wir werden unsere Zusammenarbeit fortsetzen, um unsere Produktreihe in den kommenden Monaten und Jahren mit einer noch umfangreicheren Funktionsvielfalt auszustatten.“

Colin Farquhar, Exterity CEO, fügt hinzu: „Die Verbraucher von heute sind zunehmend technisch versiert und ihre Erwartungen an Reisen oder das Leben außerhalb der eigenen vier Wände steigen, weshalb wir uns besonders freuen, diese Integration zwischen ArtioGuest und der integrierten Chromecast-Technologie der Philips MediaSuite Pro TVs zu vollenden.“