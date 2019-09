CityMeo wurde 2012 gegründet und firmiert seit 2019 unter dem Namen Cenareo, ein Schritt, den man auf der internationalen Fachmesse ISE in Amsterdam kommunizierte. Die Firma, deren Software vor allem das Segment Simple Signage bedient, kommt aus Frankreich und ist in 32 Ländern aktiv, auch mit einer Niederlassung in Deutschland, einem der großen Märkte für DS und DooH in Europa.

Noch zu Jahresanfang liefen 8.000 Screens mit der Lösung von Cenareo. Diese Zahl hat sich nun deutlich nach Norden entwickelt, wie aus einem Bericht der französischen Les Echos hervorgeht.

Dem Ende letzter Woche an dieser Stelle erschienen Artikel zufolge laufen nun bereits 10.000 Screens mit der Lösung. Weiterhin ist das Unternehmen in 32 Staaten aktiv und hat sich damit innerhalb von etwa 7 Jahren zu einer wendigen französischen Fregatte entwickelt.

Insgesamt 300 Kunden hat der Anbieter aktuell, darunter Dickschiffe wie Shell, die Elektrizitätskonzerne beziehungsweise Ver- und Entsorger Veolia und EDF, die Bahngesellschaft SNCF oder Lagardère Travel Retail. DooH- und Retail-Netze machen dem Artikel zufolge etwa zwei Drittel des Business aus. Ein Drittel der Installationen sind vor allem in interner Bewegtbildkommunikation von Firmen im Einsatz.