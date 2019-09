DooH APG|SGA mit neuen digitale Branding-Zonen an Bahnhöfen

Die APG|SGA hat sich zum Ziel gesetzt, ihr Out of Home Angebot kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit innovativen Außenwerbelösungen arbeitet sie daran, das Kundenerlebnis zu steigern, Informations- und Interaktionsmöglichkeiten zu optimieren, neue aufmerksamkeitsstarke Werbeformen zu etablieren sowie die Effizienz und Reichweite von Netzen zu erhöhen. Mit der Eröffnung des Buchungsfensters 2020-1 am 7. Oktober 2019, präsentiert die APG|SGA eine Reihe von Neuheiten

Ab 2020 können Werbetreibende ihre Marken in sechs digitalen Branding-Zonen im Hauptbahnhof Zürich inszenieren. Exklusiv buchbare Auftritte auf zusätzlichen ePanels sowie neu entwickelter Cubes garantieren einen großen Impact. Die Kombination aller Branding-Zonen führt in Zürich zu wöchentlich 2 877 000 Kontaktchancen. In enger Zusammenarbeit mit SBB-Experten und Behörden erfolgte die Planung der Branding-Zonen nach zukunftsweisenden Kriterien. Das neue digitale Konzept optimiert sowohl die Werbewirkung als auch den Passantenstrom und wird künftig auch auf weitere große SBB-Bahnhöfe ausgedehnt.

Die APG|SGA vermarktet neu das gesamte analoge und digitale Außenwerbeangebot des Flughafens Zürich. Der größte Flughafen der Schweiz befördert jährlich mehr als 31 Millionen Geschäfts- und Privatreisende und bietet damit die ideale Plattform für Marken in Premium-Segmenten in einem internationalen Umfeld.