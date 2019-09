Das DooH-Netzwerk der Road Media AG umfasst momentan ca. 150 Standorte in der Schweiz. Die Shops der Marken COOP, COOP to go, AVIA und Aperto sind an hochfrequentierten Tankstellen und Bahnhöfen gelegen und garantieren hohe Kontaktzahlen.

Mit dem Cingerine CMS können die Kampagnen der verschiedenen Vermarkter individuell und zielgruppengenau gesteuert werden. Über frei definierbare und kombinierbare Labels werden marken- und lagespezifische Buchungen vereinfacht. Markenhersteller können ihre Eigenwerbung über das submandantenfähige CMS sogar selbst einbuchen.

Die Standorte des DooH-Netzwerks werden im gleichen Zug auf eine 4G-Funkanbindung umgerüstet. Dies wir vereinfacht, da das integrierte Cingerine Content Distribution Network (CDN) durch

intelligentes Caching und hohe Datenkompression auf minimalen Datenverbrauch optimiert ist. Selbst Ausfälle der Funkanbindung stören weder das Playout noch das Proof-of-Play Reporting.

Durch die flexible Wochentags- und Feiertagsplanung in der Screen Control Funktion des Cingerine DS können die Screens in den Shops gezielt nur zu den Öffnungszeiten eingeschaltet werden.

Fabian Sieber (CEO Road Media AG) beschreibt das Cingerine DS System als „DIE Lösung, nach der wir schon so lange gesucht haben. Endlich haben wir eine solide technische Basis, mit der wir unser DOOH-Netzwerk aggressiv weiter ausbauen können“.

CTO Giuseppe Guarino ergänzt: „Die gemessenen 90% Zeitersparnis bei der Kampagnenbuchung und die präzise Ausspielung nach den Vorgaben der Vermarkter zahlen sich für uns sofort monetär aus. Durch die hohe Flexbilität des Cingerine CMS können wir jetzt auch komplexe und innovative Kampagnen als Standard anbieten“.

Andy W. Bohli (CEO Imaculix AG) freut sich über den erneuten Zuwachs in seinem Portfolio: „Nach dem Zuschlag von Goldbach/NEO Advertising haben wir ein weiteres großes Netzwerk von unserer Lösung überzeugt. Wir werden zukünftig mit Road für eine hochintegrierte DOOH/Retail Digital Signage Lösung zusammenarbeiten“. Zur mittelfristigen Strategie der Firma verrät er noch: „Wir streben ganz klar in Richtung Masseninstallationen. Wir möchte uns auf Business Modelle konzentrieren, die für alle Partner auch dauerhaft profitabel sind, anstatt uns in einzelnen Leuchtturmprojekten zu profilieren“.

Das DOOH-Netzwerk der Road Media AG ist buchbar über NEO Advertising / Goldbach Schweiz, Screen24 oder bei Road direkt.