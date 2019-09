Unter dem Motto „Digital ahead“ will Clear Channel die digitale Transformation fokussierter, schneller und agiler vorantreiben. Im Geschäftsbereich Technologie und Development sind ab 1.10.2019 alle Teams vereint, die innovative digitale Lösungen entwickeln, Daten für die strategische und taktische Angebotsgestaltung auswerten und die digitale Entwicklung auf Seite Applications und IT-Infrastruktur sicherstellen. In diesem Bereich wird in personelle Ressourcen investiert.

Das Team «Digital Solutions» geleitet von Clem Albrecht wird ausgebaut und ist verantwortlich für Evaluation, Testing und Implementierung innovativer Technologien für Digital Out-of-Home.

Die Mitarbeitenden die heute in unterschiedlichen Bereichen für Productmanagement und Business Analytics arbeiten werden im Team «Product & Data Analytics» unter Leitung von Kathrin Petrow zusammengefasst.

In den Teams «Business Applications» geleitet von Rouven Strebel und «IT Infrastruktur» geführt von Ersin Tuncay wird der kontinuierliche Ausbau weitergeführt und somit in die Vernetzung und den Aufbau neuer Systeme investiert.

Robert Furger, Chief Development & Technology Officer: «Mit Digital ahead wollen wir deutlich an Tempo gewinnen und für Agenturen, Werbeauftraggeber und Standortpartner zukunftsfähige und innovative Produkte und Angebote anbieten.»

Clear Channel baut sein Digitalportfolio kontinuierlich aus. Zuletzt vorangetrieben mit dem digitalen Angebot in Zürich und dem exklusiven Digital PLAY Angebot an der Bahnhofstrasse Zürich.

Zum digitalen Portfolio gehören heute rund 60 Screens im Grossraum Zürich sowie rund zwei Dutzend in Luzern, Basel und Bern auf öffentlichem und privatem Grund sowie über 100 Screens in siebzehn Shoppingcentern. Ergänzt mit 33 Screens in den Swiss Lounges und ab Dezember im Euroairport Basel. In Luzern und Zürich hat Clear Channel die interaktive CityMap erfolgreich entwickelt und umgesetzt. Sie wird als Bürger- und Tourismusinformation breit genutzt und mit den Städten weiterentwickelt.