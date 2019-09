In diesen Tagen treffen sich Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in New York zum Nachhaltigkeits-Gipfel. Dort beraten sie, wie sie die von ihnen verabschiedeten 17 Nachhaltigkeitsziele bis zum Jahr 2030 erreichen können. Dabei wird auch die weltweite Aktivierungskampagne vorgestellt, die in Hamburg entstand: Idee und Kreation stammen von Weischer.Media.

Die sogenannte „SDG Butterfly Effect“-Kampagne soll bis nächsten September laufen. Die Kreativen von Weischer.Media entwarfen für jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele ein eigenes Motiv mit einem bunt illustrierten Schmetterling. Gleichzeitig fädelte Weischer eine Kooperation mit Facebook ein, damit die Kampagne über die digitalen Medien ihre volle Kraft entwickeln kann. Über verschiedene Kanäle wird auf eine eigens entwickelte VR-App aufmerksam gemacht. Mit dieser App können sich die User auf Facebook und Instagram ein Flügelpaar virtuell anheften und dieses zusammen mit einem Video oder einem Foto direkt in sozialen Medien teilen.

Ihren Ursprung hat die Aktion in der Angel-Wings-Kampagne, die Weischer.Media für die UN Anfang vergangenen Jahres in Deutschland kreierte und die inzwischen mehrfach ausgezeichnet wurde. Um daraus eine internationale Kampagne zu kreieren, wurden Motive und Mechanik mehrmals überarbeitet, sodass nun statt Engels- schillernde Schmetterlingsflügel für Aufmerksamkeit sorgen.

Die Agenda 2030 der UN sieht vor, dass bis zum Jahr 2030 weltweit 17 nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals SDG) erreicht werden sollen. Dazu zählen beispielsweise die Abschaffung von Hunger und Armut, das Recht auf Bildung, Gleichberechtigung sowie der Zugang zu sauberem Wasser und ein weltweiter Klimaschutz. Auf die Ziele hatten sich die 197 Mitglieder der Vereinten Nationen vor 5 Jahren, im September 2015, verständigt.

