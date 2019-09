An Cupra kommt zurzeit niemand vorbei – zumindest nicht die rund 200.000 Passagiere, die im Schnitt pro Tag am Flughafen Frankfurt am Main abgefertigt werden. Mit einer groß angelegten Kampagne in Zusammenarbeit mit Media Frankfurt geht die spanische Automobil Performance-Marke in die Werbe-Offensive und zeigt aktuelle und zukünftige Modelle.

Bereits bei der Zufahrt zum Terminal 1 steuern die Fluggäste auf eine riesige LED-Anzeige zu, auf der sich der Cupra Tavascan präsentiert. Das Konzeptfahrzeug wurde erst am 2. September veröffentlicht und feiert auf der IAA Frankfurt vom 12.–22. September seine Weltpremiere. Angekommen am Terminal geben zudem entlang der Eingangsbereiche insgesamt fünf LED-Bildschirme einen beeindruckenden Ausblick auf den Cupra Tavascan.

Auch die Passagiere, die am Frankfurter Flughafen landen – in den kommenden Wochen vor allem zahlreiche Gäste der IAA – werden von Cupra begrüßt: In der Halle der Gepäckausgabe des Terminal 1 sind insgesamt 19 Säulen mit dem Cupra Logo in Form des markanten Tribal gebrandet. Acht sogenannte Wall Wraps zeigen darüber hinaus den Cupra Tavascan. Die Displays bei den Gepäckausgaben in den Terminals 1 und 2 sowie eine Kingsize Lightbox in der Ankunftshalle A werden ebenfalls mit dem Konzeptfahrzeug bespielt.

Am Frankfurter Flughafen gibt’s den Cupra aber auch zum Anfassen: Bereits seit Ende August wird auf einer prominenten Promotionfläche im Atrium des Flughafens ein Cupra Ateca ausgestellt.

„Der Startschuss für diese groß angelegte Aktion am Frankfurter Flughafen fällt natürlich nicht zufällig wenige Tage vor dem Start der IAA“, sagt Bernhard Bauer, Geschäftsführer der SEAT Deutschland GmbH. „Cupra hat in den vergangenen Monaten unglaublich an Profil und Bekanntheit gewonnen und mit dem neuen Konzeptfahrzeug gehen wir mit der Performance-Marke den nächsten Schritt in eine sportlich-elektrisierende Zukunft.“