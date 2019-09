Ikea wirbt entlang der Ringstraßen von Moskau auf riesigen digitalen Billboard-Flächen der JCDecaux-Tochter Russ Outdoor. Und die Wirkung der DooH-Kampagnen sind messbar. Zusammen mit Yandex, dem russischen Google, sammelten Ikea und Russ Outdoor anonyme WiFi-Daten von Mobiltelefonen an den Plakatstandorten sowie in den schwedischen Möbelhäusern in der russischen Hauptstadt. Die vorhandene Instore Analytics Infrastruktur ermöglichte Ikea auch eine detaillierte Kundenbewegungsanalyse innerhalb der Stores.

Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Wirkung von DooH auf Besucherfrequenz, Wiederholer und Neukundenakquise im Vergleich zu Besuchern und Kunden, die nicht an DooH-Flächen mit Ikea Motiv vorbeigefahren sind.

Die Datenanalyse ergab, dass von denjenigen Besuchern, die die Digital Out-of-Home Flächen passierten, bis zu 28% mehr Besucher in die Ikea-Stores kamen (im Vergleich zu denen die keine DooH-Kampagne gesehen haben)

Ikea erzielte eine höhere Conversion bei Neukunden (+124%) mit DooH als ohne

Wiederholende Besuche war 161% höher mit DooH als bei Kunden, die die DooH-Kampagne nicht gesehen haben

Interessant sind die Ergebnisse, da sie Analytics im Umfeld des DooH-Werbeträgers sowie Instore-Analytics kombinieren. Der Impact von DooH-Bildboards an der Moskauer Ringautobahn sind sehr hoch, nicht nur aufgrund der im Vergleich zu Deutschland riesigen Bildfläche, sondern auch aufgrund der sehr langsamen Durchschnittsgeschwindigkeit auf Moskaus Hauptstraßen.

Yandex misst schon seit einigen Jahren die Durchschnittsgeschwindigkeit an DooH Standorten und kann mit diesen Daten Netzwerkbetreiber bei der Optimierung der Werbewirkung unterstützen. So wurde bereits testweise die Geschwindigkeit der DooH- Motivwechsel an die Durchschnittsgeschwindigkeit angepasst, um eine bessere Wahrnehmung der Kampagnen zu ermöglichen.