Die neuesten Nachrichten aus Hamburg, Norddeutschland und der Welt gibt es jetzt auch direkt vom Taxi-Dach. Möglich macht das eine neue Kooperation des NDR Landesfunkhauses und der ARD-Tagesschau mit dem Vermarkter TAXi-AD.

Neben DooH-Kampagnen erweitert TAXi-AD seinen Service und präsentiert erstmals auf Hamburger Taxen auch Nachrichtenschlagzeilen und kurze, aktuelle News. Geliefert werden die Informationen vom Hamburg Journal, von NDR 90,3 und der Tagesschau über das kostenfreie Verbreitungsportal des NDR. Hier bietet der NDR allen Betreibern von Webseiten und Digital Signage Angeboten Inhalte aus seinem Programm.

Für die technische Umsetzung setzt TAXi-AD auf eine individuell angepasste Version des adplacers, eine CMS-Softwarelösung zur Werbeausspielung von seatback. Für Falk Röbbelen, Geschäftsführer bei TAXi-AD, ist gerade das Taxi-Dach mit einem Info-Werbe-Mix der Idealfall: „Die meisten Taxen fahren genau dorthin, wo sich auch viele Menschen bewegen. Also erreichen wir auch viele Leute mit unserem Angebot.“

Seit gut einem Jahr ist Hamburg die erste Stadt in Deutschland, in der Taxen mit beleuchteten, digitalen und GPS gesteuerten Displays durch die Straßen fahren dürfen. „Weltweit gibt es schon einige Beispiele, doch in Deutschland war die digitale Dachwerbung – auch aufgrund eines möglichen Ablenkungseffektes – bis vor kurzem nicht erlaubt. Wir freuen uns, dass Hamburg mutig die erste Genehmigung erteilt hat und hoffen bald auf die Erlaubnis in anderen Bundesländern“, sagt Falk Röbbelen und freut sich über die gemeinsame Aktion. „Für uns ist es ein sehr charmanter Mehrwert, dass zukünftig neben der Werbung auch aktuelle Nachrichten ausgestrahlt werden. Unsere Kunden freuen sich, dass nun noch mehr neugierige Blicke auf die 300 Monitore in Hamburg gezogen werden – und wir freuen uns darüber, dass wir mit dem NDR einen solch zuverlässigen und großartigen Partner gewinnen konnten.“

Insgesamt werden 150 Fahrzeuge mit jeweils zwei Displays im Einsatz sein. Gezeigt werden auf den längsseits angebrachten Bildschirmen neben Werbeeinblendungen regionale, überregionale und auch internationale News, wobei die Schlagzeilen (plus Foto) 6 Sekunden lang zu sehen sein werden, für den kurzen Nachrichten-Text bleibt den Nutzern eine Lesezeit von 12 Sekunden.