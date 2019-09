Im angesagten Schlachthofviertel hat TV-Wartezimmer Büroräume einer ehemaligen Schreinerei an der Schmellerstrasse aufwändig umgebaut. Auf 150 qm Platz wurde damit Platz für 12 Arbeitsplätze geschaffen. Motion-Designer, 3D Artists, Grafiker, Autoren und Producer können hier ab sofort in einem kreativen Umfeld patientengerechte Medialösungen und modernste DooH-Inhalte für Ärzte, Kunden und Agenturen entwickeln.

„Wir haben viel investiert und unsere Kompetenzen im Bereich Kreation bewusst zentral in München gebündelt. Denn an diesem Standort haben wir nicht nur Anschluss an eine besonders kreative Szene, die es uns erlaubt, modernsten Content für unsere Ärzte und Kunden zu produzieren, sondern auch einen Produktionsstandort, den wir kontinuierlich ausbauen und für den wir qualifizierte Mitarbeiter schneller begeistern können“, erklärt Christian-Georg Siebke, Mitglied der Geschäftsleitung von TV-Wartezimmer. „Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil im zunehmenden ‚War for Talents'“, ergänzt Siebke.

TV-Wartezimmer ist eines der wenigen DooH-Netzwerke, die auf eigenproduzierte Inhalte setzen und nur einen gewissen Anteil des Programms von namhaften Zulieferern einkaufen. So stehen in der TV-Wartezimmer-Mediathek Ärzten mehr als 800 zertifizierte Patientenfilme über Vorsorgemöglichkeiten und Therapieformen zur Verfügung, die zusammen mit dem Rahmenprogramm sowie News und Werbung im Wartezimmer ausgestrahlt werden. Aber nicht nur Ärzte unterstützt das DooH-Netzwerk mit seinem Kreativteam bei ihrer Kommunikation, auch für Werbungtreibende realisieren die DooH-Experten nationale oder lokale Botschaften.

„Unabhängig von Budgetvorgaben, Kampagnenumfang oder Standorten, das neue Kreativcenter in München ermöglicht es uns, jede Art von Medialösung für DooH-Kunden zu entwickeln und individuelle Inhalte zu produzieren. Gerade mittelständische Unternehmen setzen zunehmend auf die Nähe zum PoS und sind dabei oftmals auf einen erfahrenen Content-Dienstleister für DooH angewiesen, wenn es um die Kreation von DooH-Spots geht. Wir bieten jetzt attraktive Werbeumfelder und modernste Content-Produktion aus einer Hand“, so Claudius von Soos, Leiter Media-Sales bei TV-Wartezimmer.