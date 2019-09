WallDecaux und der Datenmarktplatz adsquare gehen eine strategische Datenpartnerschaft ein. Das erste Projekt ist die gemeinsame Entwicklung des Out-of-Home-Planner, einer Plattform, die Unternehmen wie Agenturen neue Möglichkeiten bei der Kampagnenplanung eröffnet. Laut WallDecaux können erstmals Werbetreibende ihre OOH-Kampagne sowohl nach Wohnorten als auch nach Mobilität der Zielgruppen aussteuern und darüber hinaus mobil verlängern. Möglich macht dies die Kombination aus anonymisierten Bewegungsdaten und Zielgruppeninformationen zu rund 43 Millionen Smartphones und die Integration aller WallDecaux Werbeflächen-Standorte in den Out-of-Home-Planner.

Ziel ist es, die Reichweitenstärke von Out of Home um die Targeting-Möglichkeiten über Daten zu ergänzen. Mit der Auswahl von Merkmalen in Bezug auf Sozio-Demographie, Marken-Affinitäten, Interessen oder besuchten Orten identifiziert das Tool die für die Zielgruppe relevanten Werbeflächen. Dank der Implementierung von Bewegungsdaten lassen sich so deutschlandweit kundenindividuelle Out-of-Home-Netze in kürzester Zeit erstellen.

Damit ergeben sich auch neue Möglichkeiten für die Verbindung von Außenwerbung und Mobile sowie des (Re)-Targetings entlang der Customer Journey: Werbetreibende können das gleiche Zielgruppen-Targeting für die OOH-Kampagne und die mobile Verlängerung nutzen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass künftig die Auswirkung von OOH-Kampagnen auf Shop-Besuche besser untersucht werden kann, indem Bewegungsströme von anonymisierten mobilen Endgeräten analysiert werden.

„Mit adsquare heben wir die Verbindung von Reichweite und Targeting auf eine völlig neue Ebene”, beschreibt Andreas Knorr, Marketing Director von WallDecaux, die Einzigartigkeit des neuen Angebots. „Noch nie wurde die Kombination aus Standort- und Mobile-Data zu einem Planungswerkzeug verbunden, das real die Zielgruppen und ihre Erreichbarkeit transparent abbilden kann.”

„Durch das Zusammenspiel der Kompetenzen von WallDecaux und adsquare bieten wir Werbetreibenden und Agenturen Effizienzvorteile entlang der Wertschöpfungskette, von der Planung bis zur Ausführung von Offline- und digitalen Werbemaßnahmen”, so Tom Laband, CEO und Co-Gründer von adsquare. „Die Kombination von Haushaltsdaten und Mobilitätsdaten ermöglicht eine individuelle Zielgruppenansprache über den ganzen Tag.”

Die Datenpartnerschaft beschränkt sich nicht nur auf den deutschen Markt. Auch international testen adsquare und der WallDecaux-Mutterkonzern JCDecaux verschiedene Ansätze, unter anderem zur programmatischen Aussteuerung von Digital-Out-of-Home-Kampagnen über die Plattform VIOOH.