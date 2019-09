Die Produktkategorie Weiße Ware Staubsauger war einst maximal-unsexy. Dank Dyson wurde sie zum Premiumprodukt. Nach iPhone, Kaffeevollautomaten und Weber BBQ-Grill sind mit Dyson auch Staubsauger zum Objekt der überwiegend männlichen Begierde geworden.

Auf die Zielgruppe technikbegeisterte Männer setzen insbesondere auch die Dyson Demo Stores. Denn ein Dyson kauft sich wie ein iPhone noch schöner im richtigen Ambiente. Dyson betreibt weltweit bereits über 70 eigene Stores, die sich ganz um die von James Dyson entwickelten Motoren und Patente drehen. In Europa sind es bisher nur vier (London, Mailand, Köln und Oberhausen).

Die Stores sind ganz in Schwarz gehalten, den Eingang schmückt eine mannsgroße Dyson Staubsaugerdüse und die Wände sind mit Dutzenden von Digital Signage Displays bestückt. Auf relativ übersichtlicher Fläche – in Köln sind es nur 155 m² Verkaufsfläche – werden die neuesten Technologien des Unternehmens präsentiert ein. Dabei gehören neben kabellosen Staubsauger auch Ventilatoren, Luftreiniger aber auch Haartrockner und Stylingtools.

invidis besuchte einige Dyson-Stores in New York, San Francisco und Dubai. Sie sind jeweils mit mehr als 100 LCD-Videowall Displays ausgestattet. In den neusten Stores in Europa wurde die Anzahl an Digital Signage Screens sichtbar reduziert. Aber die Produkt-Experience steht auch ohne Screens hier im Vordergrund.

Der Dyson Demo Store ist dabei bewusst clean gehalten, da die Technologien im Vordergrund stehen sollen. Besucher sollen die Geräte ausprobieren und in die Hand nehmen können. Dreck machen ist daher explizit erwünscht. Verschiedenste Streumaterialien, die den Schmutz zu Hause widerspiegeln, stehen parat, um die Staubsauger auf Herz und Nieren zu testen.

Während das selbsternannte Ingenieursunternehmen im Eingang der Stores die Technologien in den Vordergrund stellen, warten weiter hinten im Store ganz andere Erlebnisse: eine Stylingbar, an der geschulte Stylisten den Besuchern auf Wunsch ein Haarstyling anbieten.

Dyson plant die Anzahl an eigenen Stores massiv auszubauen. Man habe sich bewusst dazu entschieden eigene Retailflächen zu schaffen und so neue Impulse für den Handel, Einkaufszentren und die Innenstädte zu setzen.

