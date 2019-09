Vom 13. bis 17. September findet in Amsterdam die IBC 2019 statt.

WISI, Experte für Empfangs- und Verteiltechnik aus aus Niefern-Öschelbronn bei Pforzheim, präsentiert in Amsterdam am Stand D37 in Halle 1 neue IPTV-Systeme für Hotels und andere Hospitality-Bereiche. Darunter ist auch die Premiere des IPTV-Systems WISIon. Lösungen für den Schutz digitaler Inhalte, die für B2B-Anwendungen optimierte Blueline Edge Serie und das HEVC Decoder Modul GT 2101 für die High-Density Plattform TANGRAM werden ebenfalls gezeigt.

WISIon

Die neue IPTV-Lösung wird als lizenzierte Software angeboten und ist eine leistungsstarke und flexible IPTV-Middleware, die mit den WISI-Kopfstellen zusammenspielt. Zudem bietet WISIon zahlreiche Zusatzdienste wie Video-on-Demand und Digital Signage-Pakete. Zu den weiteren Funktionen gehören Willkommensnachrichten für Hotelgäste, Wetterinformationen, Widgets, IPTV-Senderlisten und mehr. Die WISIon Applikation wird von den namhaften TV Hersteller wie Samsung, LG and Philips unterstützt.

Hospitality DRM IPTV

Angesichts stetig steigender Erwartungen ihrer Gäste an hochauflösende und ultrahochauflösende TV- und Videoinhalte benötigen Hospitality-Einrichtungen effiziente und kostengünstige Möglichkeiten, um von ihnen angebotene Premium-Inhalte zu schützen. WISI hat daher Systeme für den Schutz von digitalen Inhalten in seine Kopfstellen integriert. Hotels können damit Premium-Inhalte flexibel und sicher schützen, ohne in neue Hardware investieren zu müssen. Zu den von WISI-Kopfstellen unterstützen die Verschlüsselungstechnologien DVB-CSA, Verimatrix, Samsung LYNK, LG Pro:Idiom und Philips VSecure. Verschlüsselung, Conditional Access System und Schlüsselverwaltung für LG Pro:Idiom und Philips VSecure sind vollständig integriert. Auf der IBC zeigt WISI, wie Hospitality-Einrichtungen Kosten beim Schutz von Premium-Inhalten mit den Plattformen TANGRAM und CHAMELEON einsparen können.

Neuer HEVC Decoder und Modulator für analoge Netze

Die IBC erlebt darüber hinaus das Debüt des Moduls GT 2101 für die High-Density Plattform TANGRAM. Dieses basiert auf einer komplett neuen Hardware-Architektur und moduliert IPTV- in analoge TV-Signale. Zu den wesentlichen Funktionen gehören HEVC-Decoding, die High-Density Analog-Modulation sowie herausragende Signalparameter durch die direkte digital basierende Modulation. GT 2101 ist zudem mit allen gängigen TANGRAM Grundeinheiten kompatibel und unterstützt die Verteilung von HEVC-Inhalten in analogen Netzen.

HTTPs Streaming

Nutzer der Inca Multiscreen Launch Plattform (MLP) können nun auch mit HTTPs sichere und verschlüsselte HLS Streams an ihre Kunden senden. Die MLP ist eine All-in-One Carrier-Grade-Lösung. Diese ist zugleich Transcoder, Live-Packager und Origin Server (Ausspielserver) in einer 19″ Einheit. Sie eignet sich für die Verbreitung hochwertiger Videodienste über das Internet. Zugleich ist es die ideale OTT-Lösung für Anwendungen im Hospitality-Bereich, den Ersatz von Satellitenzuführungen und dedizierter Leitungen sowie die Bereitstellung IPTV-basierter Multiscreen-Dienste für Netzbetreiber. Mit den webbasierten Bearbeitungsmöglichkeiten können die Betreiber HLS-Playlists für sichere HTTPs-Übertragungen an ABR-fähige Set-Top-Boxen, TV-Geräte, Smartphones und Tablets erstellen.

Neue Blueline Edge Serie

GT BLE 23 ist eine speziell für B2B-Anwendungen optimierte kompakte Kopfstelle. Mit dem neuen WISI-Produkt können Betreiber von IP-Netzen IP-Transportströme empfangen, verarbeiten und diese in bis zu 12 QAM-Kanäle in RF modulieren. Der bewährte integrierte Multiplexer von WISI passt die Transportströme nahtlos an die Netzanforderungen des Betreibers an. Die Konfiguration erfolgt intuitiv und schnell. Die Kompakt-Kopfstelle ist leicht in einem 19″ Rack zu installieren und lässt sich auch an der Wand montieren.