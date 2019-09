Eine Weltleitmesse ohne neues Samsung The Wall Derivat ist zurzeit nicht vorstellbar. So auch auf der IFA 2019, wo Samsung traditionell nicht nur eine ganze Halle bespielt sondern auch das MicroLED Produkt The Wall Luxury präsentiert.

Name scheint bei Samsung Programm zu sein – die 4k Version von The Wall Luxury kostet laut den Kollegen von Golem 450.000 Euro, fast so viel wie in manchen Gegenden Europas ein ganzes Haus. Neben der 4k Variante (146“) wird es auch eine 6k (219“) und 8k (292“) The Wall Luxury ab Oktober geben. Preislich kommt der vermögende Privatkäufer bei der 8k Variante dann schon nah an die Millionen Euro. Aber offizielle Preislisten sind sowohl im Consumer-Bereich als auch bei Digital Signage geduldig.

„Mit The Wall Luxury bieten wir ein Display für all jene, die nach einem faszinierenden und hochwertigen visuellen Erlebnis für ihr Zuhause suchen”, sagt Michael Vorberger, Head of Sales, Display Solutions bei Samsung Electronics GmbH. „The Wall Luxury ist das erste Produkt, das unser Herstellungsverfahren für die Massenproduktion von MicroLED-Displays durchlaufen hat. Wir sind auf einem guten Weg, die brillante Bilddarstellung immer mehr Konsumenten anbieten zu können. Zudem knüpfen wir wertvolle Kooperationen und Partnerschaften, um das Paket abzurunden.“ So ergänzt Samsung die visuellen Elemente des Displays durch Partnerschaften mit bekannten Anbietern von Home Entertainment, wie z.B. Harman Luxury Audio und Steinway Lyngdorf für Audiolösungen.

Dank einer erwarteten Lebensdauer der selbstemittierenden Dioden von ca. 100.000 Stunden ist The Wall Luxury so konzipiert, dass sie nicht ausgeschalten werden muss. Vielmehr verwandelt sich das Display bei nicht aktiver Nutzung in eine digitale Leinwand, die an den persönlichen Geschmack des Besitzers angepasst werden kann. Der Ambient Mode bietet hierfür eine Vielzahl an kuratierten Kunstwerken – von Gemälden und Fotos bis hin zu Videokunst. Daneben können individuelle Bilder und Fotos sowie Texturen passend zur Wand im Hintergrund angezeigt werden.

Durch die verschiedenen Größen kann The Wall Luxury flexibel an die Anforderungen und Bedürfnisse des Nutzers angepasst und so die räumlichen Gegebenheiten optimal genutzt werden. Zugleich ermöglicht eine Tiefe von weniger als 30 Millimetern in Verbindung mit einem anpassbaren Dekorrahmen eine nahtlose Integration in die Umgebung.

invidis Kommentar

Ob 450.000 Euro für The Wall Luxury oder 700.000 für Sonys Crystal (219″ für 4k) – Listenpreise sind nur grobe Anhaltspunkte. Aber billig ist der Einstieg in die MicroLED-Klasse zur zeit noch nicht.