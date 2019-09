Die IFA findet vom 06. September bis 11. September 2019 in Berlin statt.

MMD, Markenlizenzpartner für Philips Monitore, präsentiert an seinem Stand in Halle 22 eine breite Auswahl an Monitoren.

Die Curved-Monitore bieten eine Krümmung von 1500R beziehungsweise 1800R. Sie erweitern damit das Sichtfeld bis zum peripheren Blickfeld des Betrachters und bieten so einen optimalen Sehkomfort. Das 110 cm (43,4″ )-32:10-Format ist etwa breit genug, um mehrere kleinere Displays zu ersetzen – ideal für Einsätze im Finanz-, Banken- und anderen B2B-Bereichen.

Herausragendes Key-Feature in diesem Jahr ist die Touchscreen-Technologie. Alle auf der IFA vorgestellten Philips SmoothTouch-Monitore sind mit der projiziert-kapazitiven Technologie (Projected Capacitive Touch – PCT) ausgestattet und erkennen bis zu 10 Touch-Punkte. Die vielseitigen Monitore empfehlen sich insbesondere für den Point of Sale, Point of Information, das Gastgewerbe sowie den Bildungssektor und verfügen über eine Reihe von Funktionen für mehr Komfort und Flexibilität. Dazu gehören zum Beispiel der IP54-Schutz gegen Staub und Spritzwasser, zahlreiche Anschlussmöglichkeiten oder auch eine reibungslose und einfache Winkelverstellung.

Die diesjährigen Modelle kommen mit zahlreiche Anschlussmöglichkeiten (USB 3.1, USB-C-Docking, USB-A-Docking mit DisplayLink sowie DC-Out); Features zur Verbesserung der Sicherheit (zuschaltbare Datenschutztechnologie, Windows Hello Popup-Webcam); nachhaltigen Lösungen (energiesparender PowerSensor, LightSensor und Zero Power Switch); 4K-UHD-Auflösung, Ultra-Wide-Color-Technologie, LowBlue-Modus oder EasyRead-Modus.

Die Modelle 272B1G, 241B1V, 279C9 und 272B7QUBHEB wurden für den professionellen Einsatz entwickelt und sind mit einer Vielzahl von produktivitäts- und leistungsmaximierenden Funktionen ausgestattet. Der 68,6 cm (27″) 272B1G besteht zu 85 % aus recycelten Kunststoffen (TCO Certified Edge), ist zu 100 % quecksilber-, halogen- und PVC-frei (BfR) und bietet dem Anwender dank energiesparender Technologien wie PowerSensor, LightSensor und Zero Power Switch den niedrigsten Energieverbrauch aller Philips Monitore.

Zusätzlich zu den Anschlussoptionen wie USB, VGA, DVI, DP, HDMI bietet der 60,5 cm (23,8″) 241B1V umfangreiche Datenschutzfunktionen und ist damit laut Hersteller für Anwender im Regierungs-, Bank- und Militärbereich gedacht.

Der schlanke 68,6 cm (27″) 279C9 kommt ohne Rahmen für noch mehr Screen-Fläche bis an die Bildschirmränder und überzeugt mit 4K UHD-Auflösung, IPS und Ultra-Wide-Color-Technologie.

Der 68,6 cm (27″) 272B7QUBHEB ist mit praktischen Funktionen wie einer sicheren Windows Hello Popup-Webcam und QHD-Auflösung ausgestattet und bietet dem Anwender eine komplette Docking-Lösung mit USB-C- und USB-A (DisplayLink)-Anschluss sowie DP-Out und DC-Out.

Die Curved-Modelle 346P1, 439P9H, 345B1C, 272E1CA und 328E1CA bieten ein besonderes Seherlebnis.

Der 86,36 cm (34″) 346P1 mit 3-seitig rahmenlosem Design bietet USB-C-Docking, die Möglichkeit, das Notebook aufzuladen und optional eine Windows Hello Popup-Webcam.

Der große, ebenfalls rahmenlose 110 cm (43,4″) 439P9H verfügt über USB-C-Docking, eine Windows Hello Popup-Webcam und vieles mehr.

Der 345B1C ist mit USB-C-Docking, RJ45, Windows Hello Popup-Webcam, HDR-Technologie sowie energiesparenden PowerSensor und LightSensor ausgestattet.

Der 68,6 cm (27″) 272E1CA und der 80 cm (31,5″) 328E1CA nutzen 75 Hz Freesync beziehungsweise 60 Hz Adaptive Sync-Technologie.

Die taktilen Modelle 162B9T (39,6 cm / 15,6″), 172B9T (43,18 cm / 17″), 222B9T (54,6 cm / 21,5″) und 242B9T (60,5 cm / 23,8″) kommen mit projziert-kapazitiver 10-Punkt-Touch-Technologie, IP54-Schutz vor Staub und Spritzwasser, einem klappbaren, ergonomischen Ständer und Anschlussmöglichkeiten wie VGA, DVI, HDMI 1.4, DP 1.2, USB 3.1.

Die Momentum-Modelle 558M1RY und 328M1R wurden speziell für Konsolenspieler entwickelt und bieten eine Fülle von Funktionen für das Spielerlebnis. Zu ihren Highlights gehören ein rahmenloses Design, die 4K-Auflösung mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, HDR1000 für den 558M1RY (142 cm / 55″) beziehungsweise HDR600 für den 328M1R (80 cm / 31,5″), Adaptive Sync / Freesync-Technologie, eine geringe Eingangsverzögerung, beidseitige Ambiglow-Technologie, Bowers & Wilkins Hochleistungslautsprecher (558M1RY).