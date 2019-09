Auf rund 1,700 Quadratmetern können Kunden neue Sportarten ausprobieren, ihre Produkte personalisieren lassen und mittels digitaler Touch-Points in die Welt von Puma eintauchen.

Entwickelt wurden die digitalen Touchpoints von Pumas Retail-Digitalagentur Greenroom Design aus dem britischen Birmingham. Ein Highlight ist der Skill Cube.

Konzept-Philosophie Fest in dem Glauben, dass die Hauptfunktion der Technologie darin besteht, großartige menschliche Erfahrungen zu ermöglichen, hat sich Greenroom Design entschieden, alle unnötigen Barrieren zu beseitigen, die dem Erlebnis im Weg stehen könnten – VR und AR waren wegen der Brillen und Kabel somit strengstens verboten. Um dieses Erlebnis zu einem völlig eindringlichen Erlebnis im wahrsten Sinne des Wortes zu machen, hat Greenroom Design einen „unsichtbaren Tech“-Ansatz entwickelt, der nahtlos die beste verfügbare Technologie vereint, um einen fesselnden, interaktiven Raum voller dynamischer Beleuchtung, Inhalte und Surround-Sound zu schaffen.

Kunden erleben im Skill Cube – einer dreiseitigen LCD-Videowall Installation – ein personalisiertes Training mit Pumas Sportstars. Eine branchenweit erste, multisensorische, immersive digitale Erfahrung. Greenroom Design nahm die globalen Puma-Markenbotschafter Lewis Hamilton, Antoine Griezmann und Romelu Lukaku und stellte sie in den Mittelpunkt des Erlebnisses – und positionierte sie als virtuelle Trainingspartner im Gegensatz zu Eliten und unzugänglichen Prominenten. Der Skill Cube war geboren.

Einmal im Skill Cube angekommen, tauchen die Besucher in eine multisensorische Umgebung ein, die 270° vom Boden bis zur Decke reichende LCD-Displays, Grafikprojektion, Bewegungssensoren, dynamische Beleuchtung und Surround-Sound umfasst. Der Bodenbelag ist ein hochwertiger, sportlicher Kunstrasen, der die Vorteile von Pumas Fußballschuhe in den Vordergrund stellt, indem er authentische Trainingsbedingungen simuliert, die ein naturgetreues Erlebnis noch weiter steigern.

Die Teamsport-Erfahrung beginnt in einer virtuellen Puma-Umkleidekabine mit den Fußballspielern Griezmann oder Lukaku, wo Kunden in eine CGI-Nachbildung eines rappelvollen, atmosphärischen San-Siro-Stadions transportiert werden. Die Stadionatmosphäre wurde auf höchstem Niveau detailgetreu und anpassungsfähig rekonstruiert und verfügt über beeindruckende 5 Millionen einzelne Grashalme, bietet volle Flexibilität und Kontrolle über 152 Lichter, unabhängige Bewegung aller 80.000 Fußballfans in der Menge und aktualisierbare Werbebanden, Fernsehdisplays und Spielfelder.

Lukaku und Griezzman führen die Besucher durch eine Reihe von Tests auf Augenhöhe, trainieren mit den Kunden und teilen Tipps und ihre Leidenschaft für den Sport. Kunden werden am Ende des Trainings nach ihrer Leistung bewertet. Am Ende des Erlebnisses wird das Stadion mit Konfetti-Kanonen, Feuerwerk und einer jubelnden Menge belebt.

In der Zwischenzeit werden die Kunden in „The Gym“ geführt, eine Londoner Lagerhalle, um mit Lewis Hamilton zu trainieren. Der F1-Pilot führt die Kunden durch drei Fitness-Übungen: Ladder, Jab und Jump und ermöglicht sich mit den Idolen zu messen.

„Wir freuen uns, den ersten Flagship Store in New York in einer begehrten Lage in Manhattan zu eröffnen, mit dem wir Kunden aus den USA und der ganzen Welt ansprechen können,“ sagte Bjørn Gulden, CEO von Puma. „Ich glaube, dass diese Investition in einer der schnellsten Städte überhaupt uns hilft, die schnellste Sportmarke der Welt zu werden. Wir wollen neue Maßstäbe im Sport, der Mode und der Technologie setzen und dieser Store ist der nächste Schritt dabei.