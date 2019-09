Zum dritten Mal nach 2013 und 2015 haben Fachverband Aussenwerbung und die Agentur outmaxx media service eine Trendanalyse zu DooH durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Investitionen der Media Owner und Werbungtreibenden in DooH-Infrastruktur und Kampagnen auszahlen.

Digitale Außenwerbung ist endgültig in der Bevölkerung angekommen: 71 % der Konsumenten ist die Werbung auf den digitalen Screens und Werbeträgern im öffentlichen Raum bereits aufgefallen, in den jüngeren Zielgruppen sind es sogar 88 % (18 bis 24 Jahre) beziehungsweise 77 % (25 bis 34 Jahre). Das ist eines der Kernergebnisse der aktuellen Trendanalyse 2019 zur Wahrnehmung digitaler Out-of-Home-Medien.

„Digitale OoH-Werbeträger sind extrem visibel, das zeigt die vorliegende Studie„, bekräftigt Kai-Marcus Thäsler, Geschäftsführer des FAW. „Gerade die jüngeren, werberelevanten Zielgruppen nehmen diese Medien besonders gut wahr. Offenbar zahlen sich die Investitionen der Anbieter in die Digitalisierung im öffentlichen Raum aus.“

Die der Digitalisierung besonders zugewandten jungen Zielgruppen sind nicht nur in hohem Maße für DooH-Werbung empfänglich, sie nutzen auch die zusätzlichen Möglichkeiten des Mediums überdurchschnittlich oft. Wo jede und jeder (99 %) ein Smartphone besitzt und in ständigem Gebrauch hat, ist die Offenheit für innovative Optionen groß. So haben 72 % der 18- bis 28-Jährigen bereits mit Werbung auf digitalen OoH-Medien interagiert, fast 70 % haben sich durch DooH-Werbung auch schon für ein Produkt interessiert oder zum Kauf animieren lassen.

Dabei ist DooH keineswegs nur ein Medium der Jüngeren. Über alle Altersgruppen hinweg trifft Digitale Außenwerbung auf Interesse und Akzeptanz. Sie gilt als modern und informativ und wird mit Hinweisen auf neue Angebote in Verbindung gebracht. Beliebt sind vor allem Themen zu Urlaub und Reisen, Veranstaltungen in der Region, aber auch zu Sonderangeboten bei Lebensmitteln.

Der anhaltende Ausbau der Roadside Screens macht sich in der nach 2013 und 2015 nun zum dritten Mal durchgeführten Studie deutlich bemerkbar. Erstmals in der Befragungsreihe wurden digitale OoH-Medien an Straßen, Gebäuden und öffentlichen Plätzen am häufigsten wahrgenommen – 59 % der Befragten haben die Werbung dort bemerkt. Auch DooH-Werbung im Bereich von Einkaufszentren,

Malls und Kaufhäusern schneidet mit 52 % Wahrnehmung gut ab. DooH in Bahnhöfen, U-Bahnhöfen und Airports folgt mit 43 %.

Die insgesamt zunehmende Durchdringung von Digital-out-of-Home im öffentlichen Raum „wirkt sich erkennbar auf die Kontakthäufigkeit mit den Medien aus, die sich im Vergleich zur letzten Befragung verdoppelt hat“, so Andreas Kiechle von der Agentur outmaxx. Laut Trendanalyse 2019 kommen 74 % der Bevölkerung mehrmals pro Woche mit digitalen OoH-Medien in Kontakt.

FAW-Geschäftsführer Kai-Marcus Thäsler resümiert: „An den digitalen OoH-Medien führt kein Weg mehr vorbei, das dürfte mit unserer dritten Trendanalyse DooH eindrucksvoll erwiesen sein. Sie sind ein hoch interessanter und zunehmend beliebter ‚Treffpunkt‘ zwischen Werbungtreibenden und Konsumenten und damit ein wichtiger Motor für die weitere Entwicklung von Out of Home.“