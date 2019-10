Die Nachfrage nach integrierten Digital Signage Lösungen mit Collaborationsfunktionen nimmt rasant zu. Insbesondere cloudbasierte Konferenzlösungen wie Zoom sind nicht nur in Nordamerika sehr beliebt. Die Herausforderung liegt zur Zeit noch verschiedene Devices wie Desktops, Notebooks und Mobilgeräte einfach mit der Collaboration-Lösung im Meetingraum zu verbinden.

Als Reaktion auf die Nachfrage nach bedienfreundlichen und leistungsstarken Zoom Rooms for Touch-Lösungen bieten Avocor-Displays in Kombination mit der Logitech MeetUp-Kamera und einem Zoom-fähigem Windows 10 Intel i7 mit Avocor Open Pluggable Specification (OPS) eine neue Systemlösung an.

Diese ermöglicht eine nahtlose, leistungsstarke und sichere Kommunikation sowie das Speichern und Teilen von Whiteboards mit allen Anmerkungen und Ideen. Avocor betont das im Gegensatz zu im Display integrierten Kameras und Mikrofonen die externe Logitech MeetUp-Kameras in der Audio- und Videofunktion durch besonders klare Sprache überzeugen. Die Logitech MeetUp-Kamera ist eine 4K-Kamera mit extra breitem Bildausschnitt (Field of View, FOV) und motorisiertem Schwenk-Kipp-Objektiv. So wird eine Raumabdeckung von 160 Grad ohne Fischaugenverzerrung erreicht, die häufig bei konventionellen Weitwinkelkameras auftritt. Unabhängig von der Position der Person im Raum bewegt die RightSight-Auto-Framing-Technologie das Objektiv automatisch und mit maximal 5-fach-Zoom, um jeden im Raum perfekt einzufangen.

Die Avocor ALZ-Linie umfasst zwei UHD-Leistungsoptionen: die preiswerteren IR-Optionen sowie die InGlass-Premium-Optionen – jeweils in 65, 75 und 86 Zoll. Die Displays von Avocor haben eine natürliche, nahtlose Whiteboardfunktion, die Präzision bis auf das Pixel liefert, und bieten 4K-Auflösung bei 60 Hz.

Die ALZ-Systeme von Avocor beginnen bei 7.000 USD (UVP) und sind auch in Europa ab sofort verfügbar