Die von der Berliner Digital Signage Softwareschmiede ~sedna stammende Lösung „presenter“ kann sowohl unter dem Betriebssystem für Apple TV wie unter dem macOS – also dem Betriebssystem für Mac-Rechner, Mac minis, Laptops und Mac Pros – betrieben werden. Auch unter Linux läuft die Lösung.

Das aktuelle „~sedna presenter 5“ wurde in der Version für das macOS im Herbst 2018 veröffentlicht. Die Version „~sedna presenter 5 for Apple TV“ für das Betriebssystem der Apple TV-Mediaplayer folgte im Frühjahr 2019.

Nun ermahnt ~sedna seine Kunden, noch nicht auf macOS Catalina upzugraden, wenn „~sedna presenter 5“ unter dem Betriebssystem genutzt werden soll. Diese Warnung gilt solange, bis der Hersteller das kommende „presenter“-Release freigibt.

Im Original schreibt ~sedna: „Please note that the current version of ~sedna presenter 5cis not compatible with macOS Catalina. DO NOT UPGRADE computers running Presenter Creator or Presenter Player to macOS Catalina, until the offical release of the upcoming version of ~sedna presenter. Please stay tuned and check our website regularly for more information.“