Jean-Sébastien Decaux wird seine operativen Funktionen und die Geschäftsleitung der JCDecaux SA zum 31. Dezember 2019 verlassen und in den Aufsichtsrat wechseln. Seine Bestellung in den Aufsichtsrat wird auf der am 14. Mai 2020 stattfindenden Generalversammlung vorgeschlagen werden.

Die Gebiete, für die Jean-Sébastien Decaux verantwortlich ist, werden in erweiterte Regionen eingegliedert, die an Jean-Charles Decaux berichten:

Südeuropa (Italien, Spanien und Portugal) wird in die Region unter der Leitung von Alexandre Roubaud eingegliedert, der weiterhin Geschäftsführer für Lateinamerika bleibt und seinen Sitz in Madrid haben wird;

Afrika liegt in der Verantwortung von Martin Sabbagh, der unverändert Geschäftsführer der Region Mittlerer Osten bleibt und seinen Sitz weiterhin in Dubai hat

Belgien, Luxemburg und Israel werden sich Frankreich zu Bildung einer neuen Region anschließen und von Wim Jansen, dem derzeitigen Geschäftsführer von Belgien und Luxemburg mit Sitz in Brüssel, geleitet. Er wird unter der gemeinsamen Verantwortung von Isabelle Schlumberger, Executive Vice President, Sales, Marketing and Development, und Jean-Michel Geffroy, Executive Vice President, Territories and Institutions, arbeiten. Isabelle Schlumberger und Jean-Michel Geffroy haben ihren Sitz in Paris.

Jean-Francois Decaux, Vorsitzender der Geschäftsleitung und Co-CEO von JCDecaux, und Jean-Charles Decaux, Co-Chief Executive Officer von JCDecaux: „Wir möchten Jean-Sébastien herzlich für alles danken, was er seit 1998 für die Gruppe geleistet hat. Wir freuen uns über seine Entscheidung, sich den philanthropischen Aktivitäten unserer Familie zu widmen. Damit bauen wir auch weiterhin auf das Erbe von Jean-Claude Decaux und sehen es zudem als unsere Pflicht, unsere familiären, unternehmerischen und ökologischen Werte weiterzuführen und an die dritte Generation weiter zu geben. Die Dringlichkeit der heute zu bewältigenden Herausforderungen erfordert unser vollstes, entschlossenes und aktives Engagement. Wir sind uns sicher, dass Jean-Sébastien in der Lage sein wird, die Fähigkeiten und Ressourcen zu nutzen, die für den erfolgreichen Abschluss dieser neuen Mission erforderlich sind – so wie er es 21 Jahre lang bei JCDecaux SA getan hat.“

Jean-Sébastien Decaux, CEO Südeuropa, Belgien und Luxemburg, Afrika, Israel und Mitglied der Geschäftsleitung von JCDecaux: „Ich freue mich darüber, dass ich mich in diesen herausfordernden Zeiten der Entwicklung dieses ambitionierten und sozial verantwortungsvollen Projekts unserer Familie widmen kann. Unsere Familie, mit ihren hohen Standards und ihrem Engagement, investiert mit großer Überzeugung in einen Bereich, den ich nun die Ehre habe zu leiten. Ich werde die entsprechenden Fähigkeiten und Ressourcen nutzen sowie Brücken zu JCDecaux SA schlagen, um unseren sozialen Einfluss zu verstärken.“