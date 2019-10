Mit Unterstützung von BT und Ocean Outdoor nutzten Londoner Schüler eine Programmier-App auf einem Tablett, um ihre Avatare direkt auf den fassadenfüllenden Piccadilly-LED Screen zu streamen, Texte zu ändern und am Code in Echtzeit herumzubasteln. Die individuellen Avatare der Schüler wurden in Real-Time auf der für die Aktion gesamten DooH-Fläche angezeigt. (Link zum Video)

Catherine Morgan, Direktorin von Ocean Labs: „Dies ist das erste Mal, dass ein Live-Streaming auf den Piccadilly Lights stattfindet. Kinder lieben es zu experimentieren und als sie erlebten, wie sich Dinge live auf der Leinwand veränderten, gab es ein echtes Gefühl der Begeisterung.“

BT Beyond Limits hilft mehr als fünf Millionen Kindern in ganz Großbritannien beim Programmieren. Das Piccadilly-Event wurde von Saatch & Saatchi und POKE konzipiert und von Posterscope geplant.

invidis Kommentar: Auch in anderen Märkten sollten DooH-Anbieter ihre öffentlichen DooH-Flächen für vergleichbare Programmier-Kampagnen zur Verfügung stellen. Die Begeisterung der Schülern in Coding-Workshops könnte damit noch gesteigert werden.