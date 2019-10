Oktober ist Russland-Zeit für invidis – zur jährlichen DSS Russia reisen wir seit 10 Jahren regelmäßig in die russische Hauptstadt. Neben der Digital Signage Konferenz sind wir immer wieder auf der Suche nach neuen, exotischen und oft auch spektakulären Digital Signage Installationen.

Ein Zufallsfund war der Pavillon der Moskauer Metro in direkter Nähe zum Kiever Bahnhof. Schon von weitem lockt eine gebäudereite LED-Wand um Aufmerksamkeit. Die Stadt und ihre Bürger sind zurecht Stolz auf ihre Metro (Bericht zur Metro und den Ausbauplänen). Kein Besucher von Moskau kommt am Besuch der historischen Stationen vorbei, Doch spektakulär sind auch die neusten Stationen die zur Fußball WM und die 30+ die in den kommenden Jahren noch entstehen.

Die Infobox nutzt Projection Mapping, LCD Screens, Augmented Reality und Multi-Touchtische in einer sehr überzeugenden Art. So liefert Digital Signage Erlebnisse an die man sich gerne erinnert.