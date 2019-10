Peerless-AV und LED-Hersteller Absen haben gemeinsam eine LED-Videowand im Showroom von Mulgari Cars Ltd. Installiert. Mit der neuen Videowandlösung bewirbt der britische Fahrzeug-Tuning-Spezialist seine Fahrzeugumbauten für bestehende und neue Kunden. Eine Hauptanforderung dabei war es, dass die Videolösung zum Auftritt des Unternehmens passt. Mulgari entschied sich aufgrund der Designflexibilität, des schmalen Pixelabstands, des hohen Kontrasts bei Umgebungslicht, der 24/7-Einsatzmöglichkeit und des geringen Stromverbrauchs für eine LED-Lösung. Installiert wurden Absen Panels der N-Serie und kundenspezifische und einfach zu montierende LED-Halterung von Peerless-AV.

Mulgari Cars mit Sitz in Bracknell wurde 2011 gegründet und legt Wert auf Präzision und Perfektion, um sicherzustellen, dass die Fahrzeuge nach dem Tuning besser aussehen und funktionieren als vorher. Mulgari ist Designer und Hersteller der ICON Collection, einer einzigartigen Kollektion an Hochleistungsfahrzeugen. Darüber hinaus bietet der Tuning-Spezialist auch Dienstleistungen zur Lagerung von Fahrzeugen an. Der Eigentümer Iain Campbell, ehemaliger Direktor des AV-Distributors Midwich Group, erkannte, dass er mit einer im Freien aufgestellten Videowand eine noch höhere Aufmerksamkeit für Mulgari bei einem breiteren Publikum erreicht.

„Die LED-Videowand hat die visuellen Ziele des Projekts erreicht“, so Iain Campbell von Mulgari. „Wir haben ein eigenes Content-Erstellungsteam für unsere Web- und Social-Channel-Werbung, das sich nun auch um die Inhalte der Display-Plattform kümmert. Unsere Botschaft wird jetzt von Besuchern und Passanten deutlicher wahrgenommen. Die Inhalte müssen zu jeder Tageszeit – auch bei direkter Sonneneinstrahlung – hell, ansprechend und professionell dargestellt werden, um unsere Zielgruppe zu erreichen und die Markenbekanntheit zu erhöhen. Genau das haben wir erreicht – es sieht fantastisch aus. Wir haben mindestens fünf Anfragen pro Woche, nur wegen der Inhalte unserer Videowand.“

Peerless-AV wurde für das Projekt aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem LED-Herstller Absen und seiner kompetenten Beratung ausgewählt. Nach einer Standortbesichtigung, CAD-Zeichnungen und der Freigabe durch alle Beteiligten wurde präzise eine kundenspezifische, selbsttragende Montagekonstruktion für die N4D-Panels von Absen nach UL-Sicherheitsnormen gefertigt. Das 4 Millimeter hohe, helle LED-Panel wird von vorne installiert und gewartet und verfügt über schnell wechselbare LED-Module mit magnetischen Befestigungspunkten für eine schnelle und einfache Montage und Demontage. Das superdünne, leichte und modulare Design vereinfacht es erheblich, die Größe der LED-Anzeige eng an bestehende Räume anzupassen.

Ein vierköpfiges technisches Team führte die Installation schnell und ohne jegliche Betriebsunterbrechung bei Mulgari durch. Zuerst wurde der Hauptrahmen gebaut, anschließend die Positionen für den Hilfsrahmen markiert und die Pfosten am Boden sicher verankert. Nach der Installation des Hauptrahmens und der Adapterausrichtung wurden die LED-Panels in einer 6×3-Konfiguration angebracht. Nach der Versorgung mit Strom und Daten begann die Feinabstimmung der Pixelausrichtung über die X-, Y- und Z-Achsenanpassung inklusive einer kompletten Kalibrierung der Videowand. Die gesamte Installation dauerte rund fünf Stunden.