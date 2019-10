Eigentlich haben wir nicht viel erwartet – kleine Displays mit Propeller LED für bessere Sichtbarkeit. Das sprach für viel Show und WoW und wenig wirkliche Innovation. Doch wir haben uns getäuscht, denn wie so oft verstecken sich die guten Ideen unter der Haube im System.

So auch bei Neuro City – einem neuen DooH-Anbieter aus Moskau. Neben 200 Standard DooH-Screens in der Afi-Mall im Geschäftsviertel Moscow City schmücken seit einigen Tagen auch neue Wayguiding Systeme die Etagen des Einkaufszentrums. Die hochbeinigen Systeme sind mit einem hochkant-ausgerichteten Curved-Display ausgestattet das eine gewisse Privatsphäre ermöglicht.

Denn die Screens sind mit einem AI-powered Voice Assistant ausgestattet, der die Suche nach Marken, Händler und Infrastruktur in der Mall vereinfachen soll. Wir haben die Funktion getestet und waren überrascht wie gut die Interaktion funktioniert. Natürlich ist auch weiterhin die Eingabe per Touch möglich – aber wer will das schon wenn Voice so einfach zum Ziel führt.

Die Wayguiding Information werden sowohl als animierte Karte wie auch durch ein AI-generiertes Avatar präsentiert. Das Avatar ist sehr fotorealistisch und trägt wechselnd Fashionitems von den in der Mall erhältlichen Marken. Eine clevere Idee zusätzliche DooH-Einnahmen zu generieren. Inwieweit die Avatare komplett virtuell erstellt werden oder teilweise auf Videoaufnahmen basieren, ist schwer zu sagen. In jedem Fall wirken die beiden verfügbaren digitalen Helfer äußert realistisch und präsentieren gleichzeitig auch noch die neuste Mode.

Im Attract-Modus – also dann wenn gerade kein Kunde den Touchpoint nutzt – wird der Hintergrund des Screencontent durch ein Live-Kamerabild der auf der Rückseite des Screens integrierten Webcam ersetzt. Dadurch blockieren die freistehenden Screens nicht die Sicht, auch wenn das Kamerabild aus Gründe der Privatsphäre leicht verschwommen ist.

Ob es der LED-Ventilatoren wirklich gebraucht hätte, ist Geschmacksfrage. Aber eine sinnvollen, wertschaffenden Integration von AI wird in Zukunft für Digital Signage Touchpoints im öffentlichen Raum eine Mindestvorgabe. Und die Entwickler von Neuro City zeigen wie man es machen kann. Uns gefällt der Ansatz und es zeigt, wie innovativ Russlands IT und Digital Signage Welt ist. Yandex und Co werden im Westen oft unterschätzt.