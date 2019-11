Laut Panasonics setzt die neue Projektorserie PT-RCQ10, einem 1-Chip DLP- und 4K-Ready-Projektor, einen neuen Maßstab bei der Bildqualität in ihrem Segment. Die PT-RCQ10-Serie, die für den Verleih, Bühnen, Museen und Vergnügungsparks entwickelt wurde, stellt Geräte mit einer Lichtstärke von wahlweise 10.000 oder 8.000 Lumen zur Verfügung. Dank des Rich Colour Harmonisers liefern die neuen Projektoren Bilder in natürlichen Farben, die durch Smooth-Pixel-Drive-Technologie auch in hoher Auflösung scharf und klar bleiben. Über diese hohe Bildleistung hinaus bietet die PT-RCQ10-Reihe eine flexible Installation und nahtlose Integration.

Die PT-RCQ10-Serie soll brillante Farbbilder liefern, dank der Panasonics Rich-Colour-Harmoniser-Technologie, die durch gezielte Farbradsteuerung den Rotanteil erhöht und so für sattere Farbwiedergabe sorgt. Außerdem entsteht durch Smooth Pixel Drive von Panasonic eine eindrucksvolle Bildschärfe. Dieses neu entwickelte Bildverarbeitungssystem schärft Schriftzeichen und glättet den Stufeneffekt bei der Darstellung von schrägen Linien und Kurven. So wird eine Ausgabeauflösung von 4.608.000 Pixel (2.715 x 1.697) möglich.

Die PT-RCQ10-Serie bietet ein Abbildungsverhältnis von 0,2:1 bis 8,6:1 und ist mit allen bestehenden Objektiven für 1-Chip-DLP-Projektoren von Panasonic kompatibel, einschließlich des neuen Ultra-Kurzdistanz-Objektivs (ET-DLE020). Dieses neueste Objektiv ermöglicht die Projektion auf engstem Raum und minimiert Schatten auf dem Bildschirm. Der powered Lens Shift und der Zoom lassen dabei eine weitreichende Kalibrierung nach der Projektorinstallation zu, langwierige Ausrichtung des Geräts selbst ist nicht notwendig. Die neuen Projektoren sind für die Zukunft bestens gerüstet, da sie 4K-Signale über HDMI und Digital Link empfangen können: Sie sind mit dem Slot NX von Panasonic ausgestattet. So erweitert Panasonic die Konnektivität zu neuen Eingangsanschlüssen.

„Die PT-RCQ10-Serie hebt die Bildqualität in einem 1-Chip-DLP-Projektor auf ein neues Niveau und ermöglicht mit dieser Technologie bei Unterhaltungs- und Live-Events sowie in Lernumgebungen wie Museen, intensivere Eindrücke als je zuvor“, sagt Eduard Gajdek, Field Marketing Manager bei Panasonic Business.