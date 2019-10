ViewSonics LS700-4K ist mit einem DLP 4K Ultra HD-Chip mit XPR-Technologie ausgestattet und liefert eine Auflösung von 8,3 Millionen Bildpunkten (3840 x 2160). 3.300 ANSI-Lumen ermöglichen eine Projektion auch in Räumen, die nicht abgedunkelt werden können, sowie auf anspruchsvollen Oberflächen.

Der LS700-4K kann HDR-Videosignale decodieren und liefert damit eine sehr detaillierte Videowiedergabe. Die ViewSonic SuperColor-Technologie soll Bilder mit ebenso zuverlässiger Farbleistung sowohl in hellen als auch in dunklen Umgebungen erzuegen, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

Folgende Anschlüsse bietet der LS700-4K: USB 2.0 Type A, Ethernet LAN (RJ45), 3.5mm Audio Out, 3.5mm Audio In sowie Control (RS232), HDMI 1.4, HDMI 2.0, VGA In, VGA Out, Composite RCA Video In und auch Mini USB. Der neue HDMI-Standard kann zudem 3D-Bilder direkt von 3D-Blu-ray-Playern anzeigen. Die integrierten Stereo-Lautsprecher runden die Multimedia-Features ab.

Eine robuste mechanische Konstruktion ermöglicht die Installation des Projektors in nahezu jeder Position und in jedem Winkel vom Boden bis zur Decke. Der Projektor kann direkt nach unten oder bei Bedarf mit dem Kopf nach unten in einem Winkel von 45 Grad montieret werden. Die Laser-Phosphor-Lichtquelle sorgt für durchgängige Farbgleichmäßigkeit und hohe Helligkeit. Mit einer Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden bietet sie eine langfristige, praktisch wartungsfreie Nutzung zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten – ideal für Unternehmen, die Wert auf möglichst geringen Aufwand bei der Pflege und Wartung ihrer AV-Systeme legen.

Der LS700-4K ist ab sofort im Fachhandel für 2.589 EUR (UVP inkl. MwSt.) erhältlich.