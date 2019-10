Der QR-Code lebt – in China wird fast alles mit mobilen Paymentsystemen von Alibaba und WeChat bezahlt. Jeder Händler, ja sogar Bettler auf der Straße, haben einen individuellen QR-Code. Kurz mit dem Smartphone gescannt, Betrag bestätigt und die bargeldlose Zahlung ist abgewickelt.

Alipay – der Zahlungsdienstleister von Alibaba – geht da einen Schritt weiter und ersetzt den QR-Code mit Augenscanner. Nachdem der Einkauf an der Supermarktkasse gescannt ist reicht ein Blick in die Eyetracking-Sensoren und die Bezahlung wird abgeschlossen. So einfach kann es gehen.

Nicht in allen Kulturen fühlen sich die Verbraucher wohl mit kamerabasierten Recognition-Systemen. In Russland setzt die größte Bank des Landes -Sberbank – nun auch auf Face Recognition an Geldautomaten. Allerdings sind die Intel Realsense basierten Systeme nur eine zusätzliche Verifikation zur Bankkarte.