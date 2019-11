„Unsere Kunden freuen sich über 5 Millionen Euro Cashback“ – unter diesem Motto machte die Bank Austria potenzielle Neukunden auf ein Jahr Gratiskonto inklusive sämtlicher Cashback-Vorteile mithilfe einer erinnerungsstarken Out-of-Home-Kampagne aufmerksam.

Umgesetzt wurde die Kampagne im Juli und August dieses Jahres österreichweit im Netz von Epamedia. Im Zuge der Umsetzung wurde die Kampagne auch einer Werbewirkungsstudie hinsichtlich der essenziellen Kernwerte Impact, Recall und Recognition unterzogen. Das Kampagnenmotiv des Bankinstitutes, auf dem der österreichische Tennis-Superstar Dominic Thiem als langjähriges Testimonial zu sehen ist, erzielte bei abgefragten Zielgruppen in sämtlichen Bereichen hervorragende Ergebnisse, was schlussendlich auch die Prämierung zum Imapct-Sieger des Monats August zur Folge hatte.

„Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Aktivitäten im Out-Home-Bereich in starken Werten und dem Gewinn des Impact zu Buche schlagen“, sagt Andrea Schmitz-Dohnal, Marketingleiterin der UniCredit Bank Austria. Über den Erfolg hocherfreut zeigte sich auch die MediaCom, die bereits seit vielen Jahren als Medienagentur des August-Siegers fungiert. „Wir freuen uns, dass unsere Strategie aufgegangen ist. Gemäß unserer Erwartung war OoH die perfekte Ergänzung zur Radiokampagne in dem es Radio visuell ergänzt hat.“, so MediaCom-Client Service Manager Manuela Angela Princic.